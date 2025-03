Meghan Markle: Geheimnis gelüftet – SO bleibt ihre Ehe in Schwung

Gesprächsthema Nummer Eins: kaum eine Person ist derzeit in den sozialen Medien so präsent wie Meghan Markle. Erst am Dienstag (4. März) erschien ihre Lifestyle-Serie „With Love, Meghan“ auf Netflix – seitdem erscheint ihr Name überall! Während die einen hellauf begeistert sind, hagelt es von anderen ordentlich Kritik.

Doch das war noch längst nicht alles. Am selben Tag gibt sie auch die Produktlinie ihrer Marke „As Ever“ bekannt – ihre Fans können sich in Zukunft auf verschiedenste Leckereien von Meghan Markle freuen. Bei ihrem Auftritt in einer TV-Show spricht sie nun aber noch über ein ganz anderes Thema: das Liebesgeheimnis in ihrer Ehe mit Prinz Harry.

Meghan Markle zu Gast in Talkshow

Am Donnerstag (6. März) ist Meghan Markle zu Gast in der „Drew Barrymore Show“. Gemeinsam mit Schauspielerin und Host Drew Barrymore spricht die Herzogin dabei unter anderem auch über ihr Ehe-Geheimnis für eine glückliche Beziehung. Das verrät das US-Portal „Page Six“, das bereits einen Einblick in die vorzeitig aufgenommene Sendung gewinnen konnte.

+++ Meghan Markle: Fans auf 180 – „Widerlich“ +++

Früh übt sich – laut „Page Six“ wurde Meghan Markle dieses Liebesgeheimnis schon früh mit auf den Weg gegeben. Von wem? Von einem Familienvater, dessen Kind sie zu der Zeit babysittete. Er gab ihr Folgendes mit auf den Weg: „Meghan, wenn du eines Tages deinen Traummann triffst, möchte ich, dass er zu dir dasselbe sagt, was ich zu meiner Frau gesagt habe, als wir geheiratet haben, nämlich: ‚Ich gelobe, immer meine Frau zu daten.'“

Meghan Markle: ER gab ihr die Lebensweisheit mit auf den Weg

Kurz gesagt: Ein verheiratetes Ehepaar sollte auch nach der Eheschließung nicht damit aufhören, sich Mühe zu geben. Es bedarf gegenseitigen Aufmerksamkeiten und Zeit zu zweit – genau wie auch vor der Ehe. Das halte die Beziehung stetig frisch.

Diesen Gedanken eröffnete Meghan Markle zu Beginn ihrer Beziehung auch ihrem heutigen Ehemann Prinz Harry. Seine Antwort daraufhin war eindeutig: „Ich schwöre, dass ich dich immer daten werde.“ Anscheinend hat er sein Wort gehalten – seit 2018 sind Harry und Meghan nun schon verheiratet und glücklicher denn je.

Meghan Markle hat auch eine genaue Vermutung, woran das liegen mag: „Ich glaube, wir haben diese Verbindung, weil wir einander so behandeln, wie wir es getan haben, bevor wir einen Ring trugen, bevor es feststand – als man noch umeinander warb und man all das Gute und die Freude in dieser Schmetterlingszeit sehen konnte.“

Auch, dass sie niemals damit gerechnet hätte, einen Prinzen zu treffen, erklärt sie „Page Six“ zufolge gegenüber Gastgeberin Drew Barrymore.