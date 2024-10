Meghan Markle kocht vor Wut – wegen Prinz William

Dass Meghan Markle nicht gut auf die Royal Family zu sprechen ist und umgekehrt viele Mitglieder des Königshauses auch nicht auf sie, ist längst bekannt und nichts Neues. Immer wieder leisten sich beide Parteien Seitenhiebe, die sich auf die andere Partei beziehen.

Jüngst war es Prinz William, der mit einer Aktion die Sussexes diskreditierte – und dunkle Wolken über dem eigentlich sonnigen Montecito und Meghan Markle aufziehen ließ. Harrys Frau soll vor Wut kochen.

Meghan Markle: Prinz Williams Auftritt verärgert sie

Eigentlich ging Prinz William am 1. Oktober nur seiner Arbeit nach, als er den Militärflugplatz RAF Northolt gemeinsam mit David Beckham besuchte, um dort zwei neue Rettungshubschrauber der London’s Air Ambulance Charity zu inspizieren. Doch der Auftritt sorgte für Ärger.

Und das nicht etwa wegen eines Fauxpas des Thronfolgers oder eines Patzers eines der Anwesenden, sondern wegen des Datums! Das passte nämlich Meghan Markle so gar nicht, will Adelsexpertin Kinsey Schofield in dem YouTube-Format „Andrew Gold & Kinsey Schofiel LIVE“ wissen.

Harry rückte in den Hintergrund

Die Herzogin sei verärgert, weil ihr Mann Prinz Harry am Abend zuvor die WellChild Awards in London besucht hatte und Williams Termin und die Reaktionen darauf den Auftritt ihres Mannes überschatteten.

Während die Presse sich auf die Berichterstattung zu dem Thronfolger und Beckham stürzte, geriet das wohltätige Engagement von dessen Bruder nicht einmal 24 Stunden zuvor in den Hintergrund.

Und nicht nur das soll Meghan Markle bitter aufgestoßen sein, sondern auch der Umstand, dass William sich ausgerechnet mit David Beckham zeigte. 2018 hatte der noch mit seiner Frau Victoria die Traumhochzeit von Meghan und Harry besucht – inzwischen scheint der Kontakt eingeschränkt oder ganz abgebrochen zu sein. Die Beckhams haben sich klar auf eine Seite geschlagen und das ist die der Royal Family. Ein Schlag ins Gesicht für die Sussexes.