Meghan Markle und Prinz Harry: Neue Bilder aufgetaucht – der Grund ist traurig

Diese Bilder von Meghan Markle (42) und Prinz Harry (39) sind bewegend – und haben einen mehr als traurigen Anlass…

Meghan Markle und Prinz Harry ganz emotional! Es ging um eine grausame Tat, die auch die beiden nicht kalt lassen.

Meghan Markle und Prinz Harry besuchen Anschlags-Opfer

Wie die „Gala“ berichtet, reisten Meghan und Harry nach Uvalde (Texas). Dort trafen sie sich mit den Opfern des Amoklaufs an der Robb Elementary School. Die grausame Tat geschah im Mai 2022. 19 Schüler und ein weiterer Lehrer wurden bei dem Amoklauf getötet, John Martinez (22) verlor seine Tante Irma Garcia. Sie opferte sogar ihr Leben, um ihre Schüler in einem Klassenraum zu schützen! Schrecklich: Ihr Ehemann starb nur drei Tage nach der Tat an einem Herzinfarkt!

Meghan und Harry halten seitdem regelmäßig zu der Familie Kontakt. John Martinez teilte auf X (ehemals Twitter) jetzt einige rührende Schnappschüsse von dem emotionalen Besuch der Sussexes.

Prinz William gedenkt Christchurch-Opfern

Und auch Harrys Bruder Prinz William meldete sich auf X zu Wort. Er gedachte den Opfern und Hinterbliebenen des Terroranschlags in Christchurch (Neuseeland). 51 Menschen wurden damals von einem Rechtsterroristen brutal getötet.

„Fünf Jahre nach dem Terroranschlag in Christchurch sind meine Gedanken bei den Familien und Freunden der Todesopfer, den Verletzten und der gesamten muslimischen Gemeinschaft in Neuseeland, die auf dieses schreckliche Ereignis mit so viel Mut und Entschlossenheit reagiert hat. Als ich Christchurch in den darauf folgenden Wochen besuchte, war ich beeindruckt von der Einheit, die durch einen Angriff, der darauf abzielte, Spaltung zu säen, geschaffen wurde. Das erinnert mich immer wieder daran, warum wir zusammenkommen und uns gegen Extremismus vereinen müssen“, schreibt William.