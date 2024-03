Meghan Markle leistet sich Fauxpas – es geschah vor laufenden Kameras

Nach dem Umzug von Prinz Harry und Meghan Markle nach Florida im Jahr 2020 wurde es zunehmend ruhiger um die zuvor aus der Serie „Suits“ bekannte Schauspielerin.

Nun nahm Meghan Markle an einer Diskussionsrunde des Musikfestivals „SXSW“ teil, um für ihre Überzeugungen einzustehen. Doch bevor der ausgewanderte Royal seine Ansprache beginnen konnte, passierte Markle ein unangenehmer Fauxpas vor laufenden Kameras.

Meghan Markle stößt auf Ablehnung

Dieser Auftritt schien Herzogin Meghan Markle ganz besonders am Herzen gelegen zu haben. Die 42-Jährige besuchte das „SXSW“-Festival in Austin im US-Bundesstaat Texas, um an einer Podiumsdiskussion namens „Schranken brechen, Geschichten gestalten: Wie Frauen auf und abseits des Bildschirms führen“ teilzunehmen. Auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema Cyber-Mobbing möchte der „Suits“-Star thematisieren. Doch bevor der ausgewanderte Royal über dieses nahegehende Thema sprechen kann, passiert der Ehefrau von Prinz Harry ein unangenehmes Missgeschick.

Als Meghan Markle die Bühne des Festivals betritt, strahlt sie über das ganze Gesicht. Die Herzogin scheint sich auf die bevorstehende Podiumsdiskussion zu freuen. Auf der Bühne wartet bereits eine Gesprächspartnerin der Diskussion auf Markle. Als die ehemalige Schauspielerin diese erblickt, streckt sie ihr freundlich die Arme für eine Umarmung entgegen. Ihre Gesprächspartnerin scheint diese Geste jedoch nicht richtig zu deuten und weist die Umarmung von Markle ab. Die Ehefrau von Prinz Harry lässt sich von dieser Situation jedoch nicht verunsichern und setzt ihren Auftritt gekonnt fort.

Meghan Markle war es schon immer wichtig, für gesellschaftlich relevante Themen einzustehen. Mit diesem Auftritt hat die Herzogin ihre Herzensanliegen ein weiteres Mal im Rahmen einer Podiumsdiskussion deutlich machen können.