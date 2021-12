Meghan Markle und Prinz Harry: Ihnen wird DIESE Forderung gestellt – die Queen wird‘s freuen

Das Verhältnis zwischen Meghan Markle und Prinz Harry und der königlichen Familie ist auch jetzt noch nicht wieder intakt. Seit sich das junge Royals-Paar im März 2020 dazu entschlossen hat, sich von allen royalen Pflichten zu befreien und nach Kalifornien zu ziehen, haben Meghan Markle und Prinz Harry kaum noch Kontakt zum Rest der Familie.

Jetzt wird ihnen allerdings eine Forderung gestellt, die das ändern könnte.

Meghan Markle und Prinz Harry: DIESE Forderung wird ihnen gestellt

Noch haben sich Meghan und Harry nicht öffentlich dazu geäußert, wo sie dieses Jahr Weihnachten feiern werden. Eine Option ist sicher auch, bei der Queen zu sein. Das zumindest wollen Royals-Experten dem Paar nun nahelegen.

Meghan Markle und Prinz Harry wird eine Forderung gestellt. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Sonia Moskowitz Gordon

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

Meghan Markle und Prinz Harry: Werden sie die Familie retten können?

Royals-Kommentatorin Gwen Flamberg erklärte gegenüber „UsWeekly“: „Ich wünschte, sie würden an Weihnachten dahingehen. Der Weihnachtsbrunch der Queen ist immer eine große Sache.“ Es könnte neben dem zerrütteten Verhältnis allerdings noch ein Problem geben, weshalb ein gemeinsames Feiern der Queen mit Meghan Markle und Prinz Harry schwierig werden könnte: „Ich bin mir nicht sicher, ob es so geht wie vor der Pandemie, weil die Pandemie ja noch in vollem Gange ist.“

Das ist Prinz Harry:

Henry Charles Albert David wurde am 15. September 1984 in London geboren

Er ist der zweite Sohn von Prinz Charles und Prinzessin Diana und hat einen älteren Bruder, Prinz William

Am 19. Mai 2018 heiratete er die Ex-Schauspielerin Meghan Markle

Ein Jahr später wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Am 31. März 2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan von ihren Pflichten als Royals zurück

Ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor kam am 4. Juni 2021 zur Welt

Dennoch sieht Flamberg in einem weihnachtlichen Treffen eine Chance: „Lasst es uns mal so sagen, sie wird nicht jünger und ich würde mir wünschen, sie würden zusammen reichlich Zeit haben.“

Doch genug Zeit haben sie laut der Expertin nun wohl nicht mehr. Schließlich musste die Queen vor wenigen Wochen wegen einiger Untersuchungen ins Krankenhaus und viele Termine absagen.

Auch Experte Jonathan Sacerdoti ist der Meinung wie seine Kollegin. Gegenüber dem britischen „Express“ äußert er: „Ich denke, die Queen wird sie da haben wollen. Ich verstehe, weshalb es schwer für sie ist, an Weihnachten zurückzukommen, aber es könnte auch eine großartige Möglichkeit sein, um Brücken neu zu errichten und die Familie zu heilen. Und ich schätze, das würden sie wollen. Und das würde auch der Rest der Familie wollen.“

Mal abwarten also, ob es nach Weihnachten einen besseren und harmonischen Familienstart ins neue Jahr gibt. (jhe)