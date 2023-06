Meghan Markle: Alles aus – offizielles Statement veröffentlicht

Meghan Markles und Prinz Harrys Podcast-Deal mit Spotify ist beendet. Das bestätigten sowohl „Archewell Audio“ als auch der Streaming-Riese nun in einem gemeinsamen Statement. Darin heißt es, dass man sich einvernehmlich darauf geeinigt habe, von nun an getrennte Wege zu gehen. Man sei jedoch stolz auf den Podcast „Archetypes“, der von Meghan Markle selbst moderiert wurde.

Laut eines Sprechers von Spotify, behalte „Archewell“ die IP-Rechte an dem Podcast und auch die bestehenden Episoden verbleiben auf der Audio-Plattform. Es werde jedoch keine zweite Staffel auf Spotify geben. Das „Wall Street Journal“ hatte zuerst über die Trennung von Meghan Markle und Spotify berichtet.

Keine zweite Staffel von Meghan Markles Podcast

Beenden will Meghan den Podcast anscheinend nicht. So verkündeten Vertreter der Herzogin im „Wall Street Journal“, dass man weitere Inhalte für das „Archetypes“-Publikum auf einer anderen Plattform entwickeln wolle.

„Archetypes“ hatte erst im vergangenen August seine Premiere gefeiert. In der ersten Staffel durfte Meghan Markle unter anderem Superstars wie Tennis-Legende Serena Williams, Sängerin Mariah Carey, Autorin Mindy Kaling, Schauspielerin Constance Wu, Society-Legende Paris Hilton, Schauspielerin Issa Rae und Schauspielerin Michaela Jaé Rodriguez begrüßen.

Warum endete Meghans Podcast?

Was genau der Grund für das Ende der Kollaboration ist, ist bislang unklar. So war der Podcast vor allem zu Beginn extrem erfolgreich, gewann sogar beim „People’s Choice Award“ in Los Angeles. Wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, könnte es aber an dem geringen Output gelegen haben. So benötige Spotify angeblich mehr Episoden als schlussendlich geliefert werden konnten.

Im Jahr 2020 hatten Meghan und Prinz Harry eine mehrjährige Partnerschaft mit Spotify angekündigt. Damals hieß es, man wolle „eine Gemeinschaft durch gemeinsame Erfahrungen, Erzählungen und Werte“ aufbauen. In einer Ausgabe schoss Meghan Markle sogar gegen die Serie „How i met your mother“. Was war geschehen?