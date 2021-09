Meghan Markle und Prinz Harry: Bittere Klatsche bei Preisverleihung – „Größtenteils Propaganda”

Im TV-Interview mit Oprah Winfrey wollten Meghan Markle und Prinz Harry die Wahrheit ans Licht bringen. Die ganze Welt sollte endlich erfahren, wie es wirklich hinter den Kulissen bei den Royals abläuft.

Doch viele Sympathiepunkte konnten Meghan Markle und Prinz Harry mit ihrem Enthüllungsinterview nicht sammeln. Im Nachhinein stellten sich einige Aussagen des Ehepaars sogar als falsch heraus. Bei einer Preisverleihung in den USA bekamen sie nun die Quittung dafür.

Meghan Markle und Prinz Harry gehen leer aus. Foto: IMAGO / i Images

Meghan Markle und Prinz Harry verlieren bei den Emmys gegen Stanley Tucci

Zunächst war die Freude groß. Denn: Das Oprah-Interview mit Meghan Markle und Prinz Harry wurde tatsächlich für einen Emmy, dem bedeutendsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten, nominiert. Für die ehemalige „Suits“-Darstellerin hatte sich damit sicherlich ein Traum erfüllt. Am Ende des Abends ging das Ehepaar dennoch leer aus.

Stattdessen ging die goldene Statue in der Kategorie „Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special (dt.: Herausragende moderierte Nonfiction-Serie oder -Special)“ an Schauspieler Stanley Tucci. In seiner Sendung reiste er durch Italien, um weniger bekannte Orte zu entdecken und ihre Kulturen, Küche und Geschichte zu erkunden.

Das ist Meghan Markle:

Rachel Meghan Markle wurde am 4. August 1981 in Los Angeles (USA) geboren

Durch ihren Vater Thomas Markle, der als Lichtregisseur arbeitete, kam die junge Meghan Markle zum Schauspiel

In der Anwaltsserie „Suits“ wurde sie zum Weltstar

Am 19. Mai 2018 gab Meghan Markle dem britischen Prinzen Harry das Ja-Wort und wurde zur Herzogin von Sussex und gehört seitdem zu den Royals

Am 6. Mai 2019 wurde ihr Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor geboren

Im Juli 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt

Am 4. Juni 2021 kam ihre Tochter Lilibet „Lili“ Diana Mountbatten-Windsor zur Welt

Meghan Markle und Prinz Harry: War das Oprah-Interview heimlich „einstudiert“?

Als wäre das nicht schon bitter genug, wurden Harry und Meghan auch noch von den Kritikern heruntergeputzt. Der Filmkritiker Richard Fitzwilliams behauptete gegenüber „Daily Star“: „Oprah als Interviewerin hat sie nie gedrängt. Es war eindeutig einstudiert, und Teile davon waren fragwürdig.“

Und weiter: „Man kann verstehen, warum der Jury einer Preisverleihung Mängel auffallen, die der durchschnittliche Zuschauer nicht bemerkt. Die Tatsache, dass der Film beim Publikum so gut ankam, gibt ihm allein noch keinen Anspruch auf den Sieg.“

Prinz Harry und Meghan Markles Interview mit Oprah Winfrey.

Fitzwilliams sei der Meinung, dass das inszenierte TV-Interview „größtenteils Propaganda” beinhalte, die eindeutig gegen die Königsfamilie gerichtet war.

Meghan Markle und Prinz Harry: Das bedeutet die Emmy-Niederlage für ihre Marke

Doch der verpasste Sieg eines Fernsehpreises soll noch viel schwerwiegendere Folgen für Meghan Markle und Prinz Harry haben als böse Kritiken. Einem Sprecher der Investmentplattform „Invezz” zufolge hätte den beiden der Gewinn eines Emmys durchaus dabei geholfen, ihre kommenden Projekte voranzutreiben und ihnen Ansehen zu verschaffen.

Stattdessen sei ihr Projekt nun in den Augen einiger Investoren „entwertet” worden. Unfassbar, was da alles dranhängt.

In England hingegen ist die Freude gerade groß. Queen Elizabeth II. ist wieder einmal Urgroßmutter geworden.