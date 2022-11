Meghan Markle und Prinz Harry feiern Weihnachten ohne Royals – „Eine große Erleichterung“

Mit ihrem Umzug in die USA sorgten Meghan Markle und Prinz Harry für schlechte Stimmung bei den Royals. Als dann auch noch ihr Interview mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey die Runde machte, wurde offiziell die Eiszeit eingeläutet. Erst durch den Tod von Queen Elizabeth II. schien die Familie wieder zusammenzuwachsen.

Fast schon wie in alten Zeiten sah man Prinz Harry und Meghan Markle an der Seite von Prinz William und Kate Middleton. Und auch in seiner ersten Ansprache als neuer König von England ließ Charles seinen Sohn und dessen Frau nicht aus. Und trotzdem sind die Fronten augenscheinlich immer noch verhärtet. Als es jetzt um die Weihnachtsfeierlichkeiten geht, zeigt sich, hier gibt es anscheinend noch einiges aufzuarbeiten.

Meghan Markle und Prinz Harry lehnen Einladung ab

Die Weihnachtszeit ist auch bei den Royals das Fest der Familie, bei dem normalerweise alle zusammenkommen und feiern. Gerade jetzt, wo Queen Elizabeth II. gestorben ist, dürfte der Wunsch nach familiärem Zusammenhalt noch präsenter sein.

Wie der Buckingham Palace bestätigte, werden König Charles III. und seine Frau Camilla zum Fest den Rest der Royals auf ihrem Landsitz Sandringham im ostenglischen Norfolk empfangen. Eingeladen wurden dem „Mirror“ zufolge auch Prinz Harry und Meghan Markle, doch die lehnten eiskalt ab. Statt in die alte Heimat zu reisen, wollen die beiden anscheinend lieber mit ihren Kindern in den USA Weihnachten feiern.

Meghan Markle und Prinz Harry: Absage dürfte für Erleichterung sorgen

Adelsexpertin Angela Levin geht allerdings davon aus, dass die Absage den Rest der Royals deutlich weniger stört, als man zunächst vermuten würde. Im Gespräch mit „The Sun“ spricht sie davon, dass es „eine große Erleichterung“ für die Familie sein dürfte, wenn Meghan und Harry nicht zu Besuch kommen. Immerhin stellt sich die Frage, ob nach den Ereignissen der letzten Jahre die Stimmung so ausgelassen wäre, wie sie vermutlich ist, wenn die beiden nicht da sind.

Als Grund für die Absage vermutet die Royals-Expertin übrigens das Erscheinen der lange erwarteten Netflix-Doku der Sussex. Die soll kurz vorm großen Fest ausgestrahlt werden und wer weiß, was hier noch alles ans Licht kommt.