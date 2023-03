Meghan Markle: Promi-Kollegin packt aus – „Hollywoods Elite fängt an, die Wahrheit zu sagen“

So sehr Meghan Markle auch versucht, ihr Sauberfrau-Image zu pflegen, am Ende eilt ihr ihr schlechter Ruf stets voraus. An der Seite von Prinz Harry gibt sich die US-Amerikanerin als Rebellin des britischen Königshauses. Bei ihren öffentlichen Auftritten betont die 41-Jährige, dass sie für Frauen sowie die afroamerikanische Gemeinde einstehen möchte. Auf Bildern mit ihren Kindern stellt sie die herzliche Mutter dar, die ihre Familie jederzeit an erster Stelle setzt.

Doch wirft man einen Blick auf die Aussagen, die andere Menschen über Meghan Markle treffen, scheint die Herzogin von Sussex am Ende einfach nur eine gute Schauspielerin zu sein. Der Öffentlichkeit soll die Ehefrau von Prinz Harry eine falsche Version von sich zeigen, behauptet eine bekannte Kollegin aus Hollywood.

Meghan Markle sei „nicht so natürlich warm“ wie Prinz Harry

Gerade neben Prinz Harry wirke Meghan Markle wie eine verbitterte Eiskönigin, meint „Brautalarm“-Star Rebel Wilson. Die australische Schauspielerin berichtet in der „Watch What Happens Live with Andy Cohen“-Show von ihrer Begegnung mit dem Ehepaar in Santa Barbara: „Meghan war nicht so cool. Sie war nicht so natürlich warm.“ Harry habe im Gegensatz dazu „nicht netter sein können“, betont die 43-Jährige.

Rebel Wilson, die in den „Pitch Perfect“-Filmen als „Fat Amy“ bekannt geworden ist, fügt jedoch hinzu, dass Meghans kühle Reaktion auf eine „leicht unhöfliche“ Frage ihrer Mutter zurückzuführen sei. „Wo sind deine Kinder?“, soll Rebels Mama Sue Bownds ungeniert nachgefragt haben. „Vielleicht hat sie deshalb gedacht: ‚Wer sind diese nervigen Sträflinge aus Australien?'“, scherzt Wilson über ihr erstes Treffen mit Meghan Markle.

Heftige Kritik an Meghan Markle: „Sie ist eine Narzisstin“

Rebel Wilsons Anekdote ist natürlich ein gefundenes Fressen für jeden Meghan-Kritiker. „Meghans Maske hat versagt. Echte Prominente und Hollywoods Elite fangen an, die Wahrheit zu sagen – dass sie keine Umarmerin oder herzliche Persönlichkeit ist“, spottet ein Twitter-Nutzer anschließend. Ein weiterer Nutzer fügt hinzu: „Ich glaube ihr. Sie hat ein gutes Urteilsvermögen. Meghan Markle ist eine Narzisstin. Sie hat so getan, als wäre sie die Monarchin, als sie einen Thronfolger geheiratet hat.“

Doch nicht alle Zuschauer der Sendung sind auf Rebels Seite. „Negativ über Meghan Markle zu sprechen, weil sie nicht auf unhöfliche Fragen reagiert? Rebel Wilson sollte besseres Material als das haben“, echauffiert sich ein Fan der Ex-„Suits“-Darstellerin. Es ist übrigens nicht das erste Mal, das Rebel Wilson Spitzen gegen Harry und seine Frau verteilt. Bei der BAFTA-Preisverleihung im März 2022 scherzt sie: „Von Drama bis Fantasie, das Oprah-Interview von Harry und Meghan hatte alles.“