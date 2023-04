Meghan Markle und Prinz Harry: Drei Jahre nach ihrem Megxit kommt jetzt DAS raus

Es ist und bleibt einer der größten Skandale, die es im britischen Könighaus je gegeben hat: Der sogenannte Megxit beschäftigt die Briten bis heute noch. Am 8. Januar 2020 gaben Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle bekannt, als Royals zurückzutreten und zogen anschließend in die USA.

Nachdem die beiden der Adelsfamilie den Rücken gekehrt hatten, folgten noch weitere Seitenhiebe. Man erinnere sich an das große Skandalinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey oder das Enthüllungsbuch des Prinzen, in dem er schwere Vorwürfe gegen die Royals erhebt. All diese Geschehnisse rund um Meghan Markle und Prinz Harry werden jetzt auch in einem anderen Buch thematisiert, was ebenfalls für Aufsehen in England sorgen dürfte.

Meghan Markle und Prinz Harry: Adelsexperte plant Enthüllungsbuch

Der britische Journalist und Adelsexperte Robert Jobson wird am 13. April 2023 ein neues Buch auf den Markt bringen, in dem er das ein oder andere gutgehütete Geheimnis der Royals lüften wird. Noch vor Erscheinen sickern bereits jetzt einige Details durch, um was es in dem Buch gehen wird.

Eines der brisantesten Themen dürfte dabei der Megxit vor drei Jahren sein. Wie die britische Tageszeitung „Mirror“ berichtet, soll kurz vor der Entscheidung von Meghan und Harry ein Gespräch zwischen ihm und seiner mittlerweile verstorbenen Großmutter Queen Elizabeth II. stattgefunden haben. Dafür sollen ganz bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sein.

Meghan Markle und Prinz Harry: Jetzt kommt DAS raus

Bei dem besagten Gespräch sollen neben Harry auch sein Bruder Prinz William und der Vater der beiden, damals noch Prinz Charles, anwesend gewesen sein. Meghan Markle soll sich gewünscht haben, per Live-Schalte an der Runde teilzunehmen. Doch das sei der Queen zu unsicher gewesen, sodass sie Meghan Markle erst gar nicht einlud.

In dem Buch des Adelsexperten Robert Johnson kommt aber jetzt ans Tageslicht, dass die Sicherheitsbedenken von Queen Elizabeth II. noch viel weiter gingen. So soll sie vor dem besagten Gespräch den gesamten Raum auf Wanzen kontrolliert haben lassen. Der Grund: Sie hätte Angst gehabt, dass Details aus der Runde an die Öffentlichkeit gelangen.

Mehr News:

Bleibt abzuwarten, was das Werk des Journalisten Robert Jobson noch über Meghan Markle und Prinz Harry ans Tageslicht bringen wird.