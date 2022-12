Meghan Markle bekommt heimliche Nachricht einer anderen „Queen“ – „Ich bewundere dich“

Es ist wohl das Gesprächsthema Nummer eins bei den Fans der britischen Royals. Nach dem Meghan Markle und Prinz Harry vergangenes Jahr mit dem Enthüllungs-Interview mit Moderatorin Oprah Winfrey scharf gegen das Königshaus geschossen haben, folgt nun die Skandal-Serie bei Netflix.

Auch dort werden heftige Anschuldigungen gegen die Royals laut. Mittlerweile sind alle Folgen der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ online und sorgen unter den Fans für gespaltene Meinungen. Doch wie Meghan Markle erzählt, bekam sie trotz aller Kritik Rückenwind von einem Weltstar.

Meghan Markle erklärt Beweggründe des Interviews

Das Interview mit Oprah sorgte weltweit für Diskussionen. Zum ersten Mal entscheidet sich ein Mitglied der britischen Royals dazu, seiner Familie den Rücken zu kehren und sich ein Leben abseits der Krone aufzubauen. Doch wozu dann das Interview?

Auf diese Frage hat die Suits-Schauspielerin eine eindeutige Antwort: „Das Interview wurde ständig verschoben. Inzwischen waren wir schon ein Jahr in Amerika und der Abstand zum Königshaus wurde immer größer und die Themen noch mehr aufgebauscht. Die Leute verstanden einfach nicht, warum wir damals gegangen waren.“ Nach dem Interview soll Meghan Markle dann eine Nachricht bekommen haben, die sie wohl nie vergessen wird.

Meghan Markle bekommt eine Nachricht von Weltstar Beyoncé. (Archivfoto) Foto: IMAGO / i Images

Meghan Markle bekommt Nachricht von IHR

In der Musikbranche gilt Beyoncé als absoluter Weltstar. Sie wird von ihren Fans und ihren Kollegen so gefeiert, dass sie stolz den Namen „Queen B“ trägt. Wie Meghan Markle in der Serie erzählt soll ausgerechnet die Königin der Musikbranche ihr nach Ausstrahlung des Interviews geschrieben haben.

„Ich bewundere dich“, soll in der Nachricht von Beyoncé gestanden haben. Außerdem soll die Sängerin ihr Mut zugesprochen und sich um ihre Sicherheit gesorgt haben. Für Meghan eine riesige Ehre, wie sie sagt: „Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie weiß, wer ich bin.“

