Meghan Markle und Prinz Harry: Neuer Netflix-Trailer enthüllt interessantes Detail zu ihrer Hochzeit

Es ist aktuell DAS Gesprächs-Thema in der Promi-Welt: Die Netflix-Dokumentation von Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38). Dort zeigt sich das royale Liebespaar so privat wie nie, gibt ganz intime Einblicke in seinen Alltag. In einem neuen Trailer wird jetzt ein interessantes Hochzeits-Detail der beiden enthüllt.

Vor wenigen Tagen erschien Teil eins der Netflix-Doku „Harry und Meghan“. Teil zwei erscheint am 15. Dezember 2022. Um den Fans schon einmal einen Vorgeschmack zu geben, was sie dort erwartet, veröffentlichte Netflix auf seinem offiziellen Youtube-Kanal am späten Samstagnachmittag (10. Dezember) einen weiteren Trailer. Dort verraten Meghan Markle und Prinz Harry, welches das erste Lied war, zu dem sie auf ihrer Hochzeitsfeier die Hüften kreisen ließen.

Meghan Markle und Prinz Harry: Traumhochzeit im Mai 2018

Die Beziehung zwischen Meghan und Harry begann im Juni 2016. Am 27. November 2017 gab das Pärchen seine Verlobung bekannt, am 19. Mai 2018 folgte dann in Windsor Castle das Ja-Wort. Die romantische Hochzeit wurde live übertragen, Millionen Menschen fieberten mit, wie Prinz Harry seiner Meghan den Ring an den Finger steckte. Doch die private Party fand abseits der breiten Öffentlichkeit statt.

In dem aktuellen Netflix-Trailer verrät Meghan, welches das erste Lied war, auf dem sie auf ihrer Hochzeit tanzten. „Ich wollte einfach, dass die Musik Spaß macht. Sogar bei unserem ersten Tanz“, erzählt Meghan in dem Trailer und stimmt das Lied „Land of Thousand Dances“ von Wilson Pickett an. „Das war unser erster Tanz. Es hat so Spaß gemacht“, so die Herzogin weiter.

Meghan Markle und Prinz Harry zeigen Hochzeits-Fotos

Neben dem Hochzeits-Song bekommen die Fans in dem Trailer auch jede Menge private Schnappschüsse von der Hochzeits-Party zu Gesicht. Auch Musiker-Legende Elton John (75) ist dort zu sehen. Man darf also gespannt sein, was in Teil zwei sonst noch alles ans Licht kommt.