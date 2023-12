Meghan Markle: Warum Sohn Archie DARAUF verzichten muss -„Es macht mich wütend!“

Geht der Sohn von Prinz Harry und Meghan Markle diese Weihnachten etwa leer aus? Die Herzogin von Sussex verrät nun, was auf dem Weihnachtswunschzettel ihres kleinen Prinzen steht und warum er es nicht bekommen wird.

Während die meisten Kinder zu Weihnachten nicht wissen, was sie sich zuerst wünschen sollen – sei es Spiele, Kuscheltiere oder ein Haustier – steht Prinz Archies Wunsch schon lange fest. Denn der 4-Jährige hat bereits ein echtes Hobby entwickelt: und zwar das Fotografieren.

Aus diesem Grund wünscht sich der kleine Mann eine Fotokamera, sehr zum Leidwesen seiner Eltern. Warum möglicherweise Prinz Harry davon nicht begeistert ist…

Meghan Markle: DARUM geht Archies Wunsch nicht in Erfüllung

Bei einer Frage- und Antwortrunde nach einer Sondervorführung des Netflix-Kurzfilms „The After“ am 15. November verriet Meghan Markle unter anderem, dass ihr Sohn ein begeisterter Fotograf ist und sich sogar eine teure Kamera als Weihnachtsgeschenk gewünscht hat.

Dabei erklärte die 42-jährige „Suits“-Darstellerin, dass ihr Sohn von Misan Harriman, einem renommierten Fotografen, inspiriert wurde. Dieser schoss bereits einige Familienfotos des Herzogs und der Herzogin von Sussex. Auf dem Event erklärte die hübsche Brünette, dass sie ihrem Sohn eine Kamera gekauft habe und dieser daraufhin nur erwiderte: „Aber es ist keine Leica wie Misan.“

„Ich sagte: ‚Du bekommst keine Leica! Nicht einmal zu Weihnachten’“, so Markle im Gespräch. Immerhin kosten Kameras der Marke Leica mehrere Tausend Dollar.

Meghan Markle: Prinz Harry mag keine Kameras

Dass ausgerechnet Prinz Archie Interesse am Fotografieren zeigt, dürfte seinen Papa Harry besonders überraschen. Schließlich macht dieser schon lange keinen Hehl daraus, dass er eine große Abneigung gegen Kameras und Paparazzi hegt.

In einer 2021 ausgestrahlten Dokuserie offenbarte der rothaarige Royal, dass ihn das Klicken der Kameras nach wie vor aufwühlt. Dies liegt daran, dass seine Mutter, die verstorbene Prinzessin Diana, in ihren letzten Lebensjahren von Fotografen verfolgt wurde.

„Das Klicken und Blitzen von Kameras bringt mein Blut in Wallung. Es macht mich wütend und erinnert mich an das, was meiner Mutter passiert ist und was ich als Kind durchgemacht habe“, äußerte er.

Ob Prinz Archie mit diesem Wissen irgendwann selbst eine Abneigung entwickelt, bleibt abzuwarten.