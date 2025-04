Meghan Markle: Es ging um Leben und Tod – „So beängstigend“

Meghan Markle ist zurück am Mikro – und dieses Mal wird es persönlich. In ihrem neuen Podcast „Confessions of a Female Founder“ spricht die 43-Jährige nicht nur mit erfolgreichen Unternehmerinnen, sondern gewährt auch private Einblicke in ihr eigenes Leben als Mutter.

Der Podcast feierte am 8. April Premiere und gleich in der ersten Folge wird es schnell tiefgründig.

Meghan Markle feiert Podcast-Auftakt

Kurz nach dem Start ihrer Netflix-Serie „With Love, Meghan“ startet die Herzogin von Sussex ihr nächstes Projekt. Meghan Markle setzte sich zum Auftakt ihrer Folge mit ihrer Freundin, der Bumble-Gründerin Whitney Wolfe Herd, zusammen. Beide Frauen berichten offen über eine gemeinsame, beängstigende Erfahrung: Postpartale Präeklampsie. Eine seltene, aber ernste Erkrankung nach der Geburt, bei der der Blutdruck gefährlich ansteigt.

„Das ist so selten und so beängstigend“, erzählt Meghan und blickt auf die Zeit zurück. „Man versucht immer noch, für andere da zu sein, vor allem für die Kinder, aber diese Dinge sind große medizinische Ängste.“ Whitney bestätigt: „Es geht um Leben und Tod.“

Meghan Markle hat klares Ziel vor Augen

Welche ihrer beiden Schwangerschaften – die mit Sohn Archie (5) oder Tochter Lilibet (3) – betroffen war, verrät Meghan nicht. Doch ihre Worte lassen tief blicken. Neben dem Gespräch veröffentlichte Meghan auch private Kinderfotos auf Instagram, ein seltener Blick in die Vergangenheit der ehemaligen „Suits“-Schauspielerin.

Mit dem Podcast will Meghan Frauen stärken und Tabus brechen. Dabei scheint sie entschlossen, ihre eigene Stimme lauter denn je zu machen.

Übrigens: Die Veröffentlichung der ersten Folge von Meghans Podcast fiel ausgerechnet auf denselben Tag, an dem König Charles und Königin Camilla zu ihrem offiziellen Besuch nach Italien aufbrachen. Vom 7. bis 10. April ist das royale Paar in Rom und Ravenna unterwegs – ein Zufall, der im Königshaus sicher nicht unbemerkt geblieben ist.