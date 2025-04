Meghan Markle: Jetzt ist es geschehen

Am 2. April 2025 war es endlich so weit: Meghan Markle (43) feierte einen Meilenstein, der sowohl für sie als auch für ihre Fans bedeutungsvoll war.

Ihre neue Marke „As Ever“ eroberte mit einem vielseitigen Lifestyle-Produktsortiment – darunter fruchtiger Himbeeraufstrich, exquisiter Honig und würziger Ingwertee – die Märkte. Auf Instagram gab sie hautnahe Einblicke in den Launch, ließ ihre Follower teilhaben und sorgte für eine schnelle Begeisterung.

Doch das ist bei weitem nicht alles! So erlebte Meghan Markle am gleichen Tag noch ein weiteres Highlight, das sie nun stolz auf Instagram verkündete.

Meghan Markle feierte perfekten Start von „As Ever“

Schon in ihrer ersten Botschaft hatte die Herzogin von Sussex auf ein wichtiges Detail zu ihrer „As Ever“-Produktlinie aufmerksam gemacht. So verwies sie ausdrücklich darauf, dass es nur begrenzte Stückzahlen ihrer Produkte gäbe.

Offensichtlich nahmen sich ihre Fans diesen Hinweis besonders zur Kenntnis. Denn: Wenige Stunden nach dem Beitrag über den Start ihrer Website erreichte Meghan ihre Anhänger mit einer überraschenden Nachricht: Alle Produkte seien bereits vergriffen. Ein Detail, das für viele Fans ernüchternd sein wird, da sie nicht schnell genug waren. Dennoch stellt es für Meghan selbst ein absolutes Highlight dar.

„As Ever“ soll noch weitere Sternstunden erleben

Völlig überwältigt verkündet sie in einem Instagram-Post: „Unsere Regale mögen leer sein, aber mein Herz ist voll! Wir waren in weniger als einer Stunde ausverkauft und ich kann euch nicht genug danken, fürs Feiern, Kaufen, Teilen und Glauben. Das ist erst der Anfang, ‚As ever‘. Los geht’s!“

Instagram-Post von Meghan Markle: Der 2. April 2025 wird für sie unvergesslich bleiben.

Meghan wählte für ihren Post zwei ausdrucksstarke Aufnahmen aus: Auf dem ersten Foto sieht man sie in der strahlenden Frühlingssonne, vertieft in die akribische Gartenarbeit. Auf der zweiten Bildsequenz gewährt sie einen Einblick in ihre „As Ever“-Website und dem Produktpotpourri aus exquisitem Honig, aromatischem Tee und handgemachten Marmeladen.

Schlussendlich hätte dieser Tag für die 43-Jährige nicht besser laufen können. Auch wenn einige Fans leer ausgegangen sind, gibt es keinen Grund zur Enttäuschung. Schon bald wird das Sortiment sicherlich wieder aufgefüllt. Dann könnten die Interessierten einen zweiten Anlauf starten…