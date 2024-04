Meghan Markles Abwesenheit: Deshalb fehlte sie beim Ostergottesdienst

Ostersonntag markiert ein wichtiges Datum im Kalender der Royals. Denn anlässlich des traditionellen Gottesdienstes kommt die britische Königsfamilie in der St. George’s Kapelle zusammen, um den Feiertag zu begehen.

Während Kate Middleton mit ihrem Ehemann Prinz William die letzten Jahre pflichtbewusst die Feierlichkeiten wahrnahm, fehlte von Meghan Markle während ihrer Zeit als Senior Royal jede Spur.

Meghan Markle: Jährliches Fehlen beim Gottesdienst

Ostern gilt als Fest der Familie. In diesem Sinne kommen auch die britischen Royals zum jährlichen Gottesdienst zusammen. Nach der kürzlichen Krebsdiagnose von Kate wurde bereits verkündet, dass sie und Prinz William nicht an der Andacht teilnehmen werden, sondern Ruhe und Genesung auf ihrem Landsitz Amner Hall suchen. Nach der Absage der Prinzessin richtet sich jetzt der Blick auf die Royals, die ebenfalls nicht an den kirchlichen Feierlichkeiten teilnahmen.

Doch während Kate sich aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme entschuldigen ließ, fehlte von der Duchess of Sussex, Meghan Markle, jährlich jede Spur.

Meghan Markle: Gleich zwei Absagen während royaler Zeit

Nach der Hochzeit mit Prinz Harry ging Meghan Markle knapp anderthalb Jahre ihren Pflichten als britische Royal nach. In dieser Zeit nahm sie jedoch an keinem einzigen Ostergottesdienst teil.

+++Während Kate Middleton gegen den Krebs kämpft, macht Meghan DAS+++

Im November 2017 verkündeten Meghan und Harry ihre Verlobung und bereits damals war klar, dass das Paar keine Zeit verlieren wollte, um zu heiraten. Im Mai 2018 besiegelten die Sussexes dann ihre Liebe in Windsor. Allerdings fielen die beiden nur anderthalb Monate vor ihrem großen Tag durch ihre Abwesenheit auf: Denn sie erschienen nicht zum Ostergottesdienst in der St George’s Kapelle am 1. April 2018. Damals ließen sich Meghan und Harry durch private Gründe entschuldigen.

Auch ein Jahr später glänzte Meghan mit ihrer Abwesenheit. Allerdings ließ sie damals eine konkretere Entschuldigung verlauten: Denn aufgrund ihrer damaligen Schwangerschaft mit ihrem ersten Kind Archie konnte sie am Gottesdienst nicht teilnehmen, dafür fuhr Prinz Harry alleine nach Windsor.

Mehr News:

Nach Meghans royalem Austritt dürfte ihre Abwesenheit am Gottesdienst nun jedoch nicht mehr weiter infrage gestellt werden.