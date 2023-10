Meghan Markle könnte schon bald einen neuen Job haben – ausgerechnet HIER

Als Schauspielerin („Suits“) wurde Meghan Markle bekannt. Noch mehr Aufmerksamkeit erlangte sie allerdings durch ihre Liebe zu Prinz Harry und ihrer Rolle als britischer Royal – und jetzt könnte schon bald die nächste große Aufgabe für die Herzogin folgen.

Laut US-Medien soll Meghan Markle nämlich ihren nächsten Karriere-Schritt planen: Senatorin bei den Demokraten! Damit würde die Herzogin in die Politik einsteigen. Bislang handelt es sich wohl aber nur um Spekulationen.

++ Kate Middleton und Meghan Markle: Royals-Experte mit bitterer Prognose – „Das wird niemals geschehen“ ++

Übernimmt Meghan Markle die verbleibende Amtszeit von Feinstein?

Vor wenigen Tagen verstarb Senatorin Dianne Feinstein im Alter von 90 Jahren. Sie vertrat den Bundesstaat Kalifornien. Jetzt steht die große Frage im Raum: Wer wird ihre Nachfolgerin? Laut „Fox News“ wird der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, jemanden benennen, der die verbleibenden 13 Monate der Amtszeit von Feinstein übernimmt.

Mehr über die Herzogin: Meghan Markle und Prinz Harry: Geheime Mails geleakt – das sollte niemals an die Öffentlichkeit

In der Vergangenheit erklärte Newsom, dass er beim Tod von Feinstein eine schwarze Frau in den Senat berufen möchte. „Meghan ist definitiv eine Außenseiterin. Aber bei der Verrücktheit der US-Politik heutzutage ist das nicht unmöglich“, sagte ein Geldgeber der Partei, der dem Gouverneur nahesteht, gegenüber „Mail on Sunday“.

Doch nicht nur die Frau von Prinz Harry soll im Gespräch sein. Auch Talkshow-Legende Oprah Winfrey (69) sei einer der potenziellen Kandidatinnen für den Posten. Allerdings erklärte sie bereits gegenüber der „Los Angeles Times“, dass sie den Sitz nicht in Betracht ziehe.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

In der Vergangenheit war immer wieder die Rede von möglichen politischen Ambitionen von Meghan Markle – man darf also gespannt sein, ob sie diese Aufgabe tatsächlich aufgetragen bekommt.