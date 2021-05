Meghan Markle und Kate Middleton: Zoff zwischen den Frauen – Ist DAS der wahre Grund?

Alles hätte so schön sein können: Meghan Markle, Kate Middleton und ihre Männer Harry und William wurden in Großbritannien bereits als „The Fab Four“, also die „fabelhaften Vier“, bezeichnet. Doch dann folgte der Zoff, die Brüder und ihre Frauen lebten sich auseinander.

Meghan Markle deutete mit einer Aussage in ihrem skandalösen Oprah-Interview an, dass zwischen ihr und Kate Middleton nie alles so wunderbar war, wie es von außen betrachtet ausgesehen hatte. Zudem erklärte sie, Kate habe sie kurz vor der Hochzeit mit Harry zum Weinen gebracht.

Meghan Markle: Royals-Expertin über Streit

Eine Royals-Autorin hat nun eine neue Theorie, was tatsächlich der Auslöser für den Streit zwischen den beiden Herzoginnen gewesen sein könnte.

Kate Middleton und Meghan Markle. (Archivbild) Foto: picture alliance / abaca | Dubreuil Corinne/ABACA

Zum einen seien verschiedene Herkünfte, Persönlichkeiten und Ziele dafür verantwortlich gewesen, dass aus Meghan Markle und Kate Middleton nie Freundinnen hätten werden können, schreibt Expertin Daniela Elser auf der australischen Webseite „news.com.au“.

Das ist Meghan Markle

Geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in den USA

Ihr Vater Thomas Markle arbeitete als Lichtregisseur, ihre Mutter Doria Ragland ist Yoga-Lehrerin

Markle wurde durch ihre Rolle in der Anwaltsserie „Suits“ bekannt

Am 19. Mai 2018 heiratete sie den englischen Prinzen Harry und ist seitdem die Herzogin von Sussex

Vor ihrer Ehe mit Harry war Meghan Markle schon einmal verheiratet: Mit dem Produzenten Trevor Engelson

Meghan Markle zu einschüchternd?

Sie denkt, Meghan Markle sei womöglich furchteinflößend für Kate gewesen, als sie 2017 in den Kensington Palast zog. Sie schreibt: „Es würde Sinn machen, wenn Unsicherheit auf der Seite von Kate der Ursprung des 'Großen Debakels der Herzoginnen' war.“

Als Meghan nach London zog, war sie eine Schauspielerin in einer erfolgreichen Serie mit fünf Staffeln, hatte eine Modelinie gelauncht und einen Blog geführt.

Die britischen Royals. Foto: picture alliance / empics | Joe Giddens

Meghan und Kate: Zu unterschiedlich?

„Beeindruckender ist aber die Tatsache, dass sie auch als Botschafterin unterwegs war und für Charitys gearbeitet und unter anderem auch eine Rede bei der UN-Weltkonferenz in Peking gehalten hat“, so Elser bei „news.com.au“ weiter.

Bevor Kate in die Königsfamilie eingeheiratet hatte, habe sie ein ganz anderes Leben geführt als Meghan Markle.

Mit ihrer Theorie steht Daniela Elser nicht alleine da. Auch die britische Royals-Expertin Camilla Tominey geht davon aus, dass die unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen für einen Streit sorgten. (cs)