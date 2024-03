Meghan Markle setzt eindeutiges Zeichen – es ist eine Spitze gegen Kate

Kann das Zufall sein? Meghan Markle hat ein neues Business ins Leben gerufen. Die Frau von Prinz Harry hat eine neue Marke lanciert, die Küchen- und Lifestyle-Produkte anbieten wird.

Ohne große Vorankündigung wurde am Donnerstag (14. März) eine Website sowie ein Instagram-Nutzerkonto erstellt mit dem Namen „American Riviera Orchard“. Dazu der Zusatz bei Instagram: „Von Meghan, Herzogin von Sussex.“

Böse Zungen behaupten nun, dass der Tag des Launchs bewusst von Meghan Markle gewählt wurde. Es soll eine Spitze gegen Kate Middleton sein.

Meghan Markle setzt eindeutiges Zeichen

Denn am Donnerstag fand parallel der „Diana Legacy“-Award statt, eine Veranstaltung zu Ehren der verstorbenen Prinzessin Diana (†36), bei der junge Führungsleute für ihr Engagement ausgezeichnet werden. Prinz William hielt vor Ort eine rührende Rede, sein Bruder Harry im Anschluss per Video. Und genau an dem Tag wird Meghans neue Marke vorgestellt!

Royal-Experte Richard Fitzwilliams erklärte der „Sun“, dass „nichts zufällig ist“, wenn es um die Sussexes geht. Das neue Projekt der Herzogin von Sussex wurde nur wenige Stunden vor der Diana-Veranstaltung auf Instagram veröffentlicht. „Die Ankündigung stimmt völlig mit dem Zeitpunkt aller Ankündigungen der Sussexes überein“, so der Experte.

Royals-Experte: „Griechische Tragödie“

Die Entscheidung, Meghans Veröffentlichung am selben Tag der Verleihung zu wählen, sei ein „Beispiel dafür, warum die Trennung zwischen [Prinz William und Harry] einer griechischen Tragödie gleicht“, sagte Fitzwilliams zudem.

Und fügte hinzu: „Sie kommunizieren nicht miteinander.“ Prinz William und Prinz Harry sprechen seit Monaten nicht mehr miteinander. Spätestens nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku und Harrys Buchs herrscht noch mehr Funkstille zwischen den Brüdern – schließlich haben Harry und Meghan darin jeweils über die Royals-Familie geheime Details ausgeplaudert, die sie nicht gerade in gutem Licht dastehen ließen.

Weshalb der Zeitpunkt für Meghan Markles Launch laut des Experten ebenfalls bewusst an dem Tag gewählt wurde, sei die „außergewöhnliche Situation der letzten Tage“, die eine Art „Medienhysterie“ um Kates Photoshop-Skandal gewesen sei.

Die Prinzessin von Wales musste sich am Montag dafür entschuldigen, dass sie ein süßes Muttertagsfoto von ihr und ihren Kindern digital verändert hatte. Der Launch dürfte demnach eine Spitze gegen Kate sein.

Fitzwilliams: „Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass die Sussexes das Material, das ihnen zur Verfügung steht, nutzen, um ein bisschen besser zu sein. Das ist offensichtlich.“

Ob der vermeintlich interne Familienkampf weiter indirekt öffentlich ausgetragen wird, bleibt abzuwarten.