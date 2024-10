Meghan Markle: Freunde haben bittere Vermutung – es geht um Harry

Meghan Markle und Prinz Harry rücken in letzter Zeit wieder stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Dabei ist ein neuer Trend nicht zu übersehen: Das Paar tritt zunehmend auch einzeln in Erscheinung. In der Welt der Royals stellt sich immer häufiger die Frage: Gehen die Sussexes lediglich persönlichen Verpflichtungen nach oder kriselt es etwa in der Ehe?

Fakt ist: Meghan Markle kann es jetzt nicht mehr länger verstecken!

Meghan Markle: Freunde machen sich Sorgen!

Meghan Markle wurde erneut bei einem Solo-Auftritt gesichtet! Während Prinz Harry zunächst nach London und dann nach Südafrika reiste, verweilte Meghan in ihrer Wahlheimat, den USA. Wie der „Mirror“ jetzt bekannt gab, wurde die 43-Jährige am 2. Oktober bei einem Besuch von „Girls Inc.“ in Santa Barbara, Kalifornien, gesichtet. Meghan war dort, um eine digitale Wellness-Plattform namens Social Media U zu unterstützen.

Obwohl Quellen, die dem Herzog und der Herzogin von Sussex nahe stehen, bestreiten, dass es zwischen den beiden Ärger gibt, heißt es auch, dass die beiden ein „getrenntes Leben“ führen.

Meghan Markle: Enge Vertraute werden deutlich

Harry und Meghan nehmen schon seit Wochen keine gemeinsamen Auftritte mehr wahr oder wurden als Paar von Kameras abgelichtet. Dazu wurde der Herzog von Sussex noch in einem Café in der Nähe seiner kalifornischen Residenz gesehen, wie er „Trübsal blies“, wie Quellen aus der Gegend berichten.

Freunde befürchten, dass sich das Paar „auseinanderlebt“, da sie die unabhängigen Unternehmungen bemerkt haben. Es wird vermutet, dass Harry seine Zeit zwischen New York, London und Lesotho aufteilt und nur selten in dem gemeinsamen Haus in Montecito erscheint.

Eine andere Quelle, die dem Sussex-Paar nahe steht, behauptet allerdings, dass alles in Ordnung sei. Und weiter: „Es ist normal, dass Paare nicht alles zusammen machen.“ Die Unternehmen des Duos sollen in Zukunft eher nebeneinander als gemeinsam laufen. Öffentliche Besuche des Paares werden dennoch weiterhin erwartet.

