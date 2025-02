Meghan Markle: Foto aufgetaucht – es ist das erste Mal seit Jahren

Bei Meghan Markle ist momentan einiges los! Erst wurde ihre neue Netflix-Serie „With Love, Meghan“ wegen der Waldbrände in Kalifornien verschoben, dann entbrannte auch noch ein Rechtsstreit um ihre Lifestylemarke „American Riviera Orchard“. Immerhin ist jetzt schon mal geklärt: Meghan Markle gibt ihren Markennamen zugunsten des neuen Namens „As Ever“ auf.

Doch während ihr Rebranding noch auf Hochtouren läuft, ist es ausgerechnet ihre Tochter, Prinzessin Lilibet, die ihrer berühmten Mutter die Show stiehlt.

Meghan Markle macht es offiziell

Nachdem Meghans Lifestylemarke „American Riviera Orchard“ nicht wie geplant durchstarten konnte, folgte nun eine überraschende Wende: Die Herzogin gibt den Namen nach einem Rechtsstreit auf und setzt stattdessen auf „As Ever“. Doch das wirklich aufsehenerregende Detail? Das ist nicht Meghan selbst – sondern ihr seltener öffentlicher Auftritt mit Tochter Lilibet.

+++Meghan Markle: „Bin geschockt, dass wir es so lange geheim halten konnten“+++

Auf der frisch gelaunchten Homepage von „As Ever“ gibt es einen echten Hingucker: Ein Foto zeigt Meghan barfuß über eine grüne Wiese laufend – an der Hand ihrer kleinen Tochter, die mit ihrem roten Haar an Papa Harry erinnert. Ein Anblick, den es so lange nicht mehr gab, denn Meghan und Harry haben ihre Kinder bisher konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Meghan Markle bleibt auf der Hut

Doch die Zeiten scheinen sich zu ändern. Erst vor wenigen Tagen gewährte Meghan auf Instagram einen Einblick in ihr Familienleben und zeigte, wie sie gemeinsam mit Lilibet zum Valentinstag backte. Die Sussexes bleiben zwar vorsichtig und vermeiden es, die Gesichter ihrer Kinder zu zeigen – doch so präsent wie jetzt war die dreijährige Lilibet noch nie.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Neuigkeiten rund um die Royals:

Und als wäre das nicht schon genug, läuft parallel der Countdown für Meghans große Netflix-Rückkehr: Ihre neue Show „With Love, Meghan“ startet am 4. März. Eigentlich hätte sie bereits im Januar Premiere feiern sollen, doch die schweren Waldbrände in Kalifornien verzögerten den Start. Nun fällt die Veröffentlichung perfekt mit Meghans Rebranding zusammen – und eines ist sicher: Die Sussexes wissen genau, wie man für Gesprächsstoff sorgt!