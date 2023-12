Matthias Schweighöfer: Sturz auf Kino-Premiere – er handelt sofort

Huch, was passiert denn hier? Genau das muss sich Matthias Schweighöfer während der Kinopremiere seines neuesten Films ‚Girl You Know It’s True‘ gedacht haben.

Sein neuer Kinofilm erzählt die Geschichte über den Aufstieg und Fall der Skandalband Milli Vanilli. Zu der Premiere tauchte neben unzähligen Stars und Influencern auch die Pop-Legende und Milli-Vanilli-Star Fab Morvan auf. Kein Wunder also, dass Matthias Schweighöfer die Gunst der Stunde für ein schönes Foto mit dem Tänzer nutzen möchte.

Matthias Schweighöfer: Ausgerechnet ER fällt ihm vor die Füße

Während Matthias mit der Milli Vanilli-Legende für die Fotografen posiert, fällt ihm just in diesem Moment jemand vor die Füße. Bei dem Gestürzten handelt es sich um keinen Unbekannten: Es ist TikTok-Star Noel Robinson, der mit seinen Tanz-Videos Millionen von Leuten erreicht.

Kaum gestürzt, rafft der Trendsetter sich schnell wieder auf und animiert die zwei Stars zum Tanzen. Besonders Fab Morvan scheint sich choreografisch gut mit dem jungen Social-Media-Star abgesprochen zu haben. Und Matthias Schweighöfer? Der beweist mal wieder, dass er für jeden Spaß zu haben ist!

Mit guter Laune und verrückten Tanzeinlagen steckt Noel Robinson weltweit die Menschenmasse an. Wie eben jetzt auf dem Roten Teppich.