„Tierheimhelden“: Martin Rütter will helfen – dann wird es gefährlich

Das Vox-Format „Martin Rütters Tierheimhelden“ begleitet Tierheime deutschlandweit bei ihrem Arbeitsalltag. Immer mit dabei – Hundeprofi Martin Rütter. Gemeinsam mit Kollegin Ellen Marques packt er mit an und unterstützt das Personal bei der Pflege und Ausbildung schwer vermittelbarer Tiere.

Die Sendung beleuchtet die schweren Schicksale der Tiere und gewährt einen Einblick in die Herausforderungen der Tierheimarbeit. Das Ziel: Mehr Aufmerksamkeit für das Personal in Tierheimen und Auffangstationen und ein größeres Bewusstsein für ihre Arbeit schaffen. In Staffel 2 der „Tierheimhelden“ besucht Martin Rütter erneut verschiedenste Tierheime der Republik und begegnet dabei nicht nur klassischen Haustieren wie Hund, Katze und Kaninchen.

Martin Rütter begibt sich in Gefahr

In Folge 5 besuchen Martin Rütter und Detlef „Deffi“ Steves das Tierschutzzentrum Weidefeld hoch im Norden Deutschlands. Dies ist die größte Einrichtung des Deutschen Tierschutzbundes. Ihre Mission – Tiere aufnehmen, deren Bedürfnisse in „normalen“ Tierheimen nicht erfüllt werden können. Leiterin Dr. Katrin Umlauf und ihr Stellvertreter Patrick Boncourt gehen dieser Aufgabe mit all ihrem Herzblut nach.

+++ Martin Rütter: Nach Ausstrahlung der „Tierheimhelden“ gibt es keinen Zweifel mehr +++

Neben besonders schwierigen Hunden, kümmern sie sich dort auch um Exoten wie Affen, Bären und Papageien. Ein unvergessliches Erlebnis haben Martin Rütter und Detlef Steves mit der Schnappschildkröte Morla. Die Besonderheit: Sie ist als Gefahrentier eingestuft! Mithilfe von Martin und Deffi soll sie nun vom Sommer- ins Winterquartier umziehen.

Martin Rütter reizt „Deffis“ dünnes Nervenkostüm aus

In Weidefeld ist es Ausbildungsbestandteil auch mal mit gefährlichen Tieren zu arbeiten. Daher bleiben auch Martin Rütter und Detlef Steves nicht davor verschont. „Ich hab doch gesagt, ich kriege heute noch Dinosaurier zu sehen“, sagt Deffi, als er den Schwanz der Schnappschildkröte Orla zum ersten Mal sieht. Martin beichtet seinem Kollegen außerdem: „Deffi, ich habe vorhin erfahren, dass sie einen Meter weit springen kann. Kein Witz!“ Trotz Respekt meistern beide aber schlussendlich den Umzug des Tieres ohne Probleme.

„Deffi“ begleitet Martin Rütter dabei nicht zum ersten Mal. Bereits in Folge eins waren sie gemeinsam im Tierheim Siegen im Einsatz. Detlef Steves bekam es dort mit störrischen Eseln zu tun, die sich weigerten einen Pferdeanhänger zu betreten. Diese Aufgabe stellt den Tierfreund gehörig auf die Probe und brachte ihn zwischenzeitlich an den Rand des Wahnsinns.

Staffel 2 von „Martin Rütters Tierheimhelden“ läuft seit dem 16. November wöchentlich um 19:10 Uhr bei Vox und bereits eine Woche vorab bei RTL+. Folge 5 wird am 14. Dezember bei Vox ausgestrahlt und ist seit dem 7. Dezember bei RTL+ verfügbar.