Martin Rütter traut seinen Augen kaum – „Das ist wirklich sensationell“

Er ist DER Profi bei allen Fragen, die den treusten tierischen Begleiter des Menschen betreffen. Martin Rütter ist ein wahrer Hundefreund und unterhält und informiert mit seiner VOX-Sendung „Der Hundeprofi“ Jung und Alt.

Mit seiner sympathischen und authentischen Art überzeugt der Moderator nicht nur auf den Fernsehbildschirmen. Auch dem Instagram-Profil des Fernsehstars folgen stolze 410.000 Menschen. In seinem neusten Video zeigt Rütter nun eine Entdeckung, die er selbst kaum fassen kann.

Martin Rütter mitten in der Natur

In Martin Rütters Leben scheint es nie langweilig zu werden. Der Hundeprofi jongliert zwischen den Dreharbeiten für neue VOX-Formate, der Tour mit seinem Live-Programm durch Deutschland und dem Erstellen von Inhalten für seine Social-Media-Kanäle. Doch trotz der vielen Aufgaben, die der Fernsehstar jeden Tag meistern muss, findet Rütter Zeit um sich in der Natur aufzuhalten. In einem neuen Instagram-Beitrag nimmt der Tierliebhaber seine Fans nun mit auf einen Spaziergang und zeigt eine Entdeckung, die ihm fast die Sprache verschlägt.

Zunächst filmt Martin Rütter eine Trauerweide, die ihm beim spazieren gehen ins Auge gefallen ist. Der Hundetrainer erzählt: „Das ist und bleibt mein Lieblingsbaum.“ Doch dann dreht der VOX-Star die Handykamera und berichtet: „Und jetzt schaut mal, wie mein Vormittag anfängt.“ Über einem kleinen Häuschen ragt ein perfekt ausgeprägter Regenbogen hervor. Rütter kann diesen Anblick kaum fassen und schwärmt: „Ey, das ist doch wirklich sensationell.“ Für den Hundeprofi scheint diese Entdeckung der perfekte Start in den Tag zu sein.

Begeisterung bei den Fans

Auch die Fans von Martin Rütter erfreuen sich an dem Anblick des Regenbogens. In der Kommentarspalte des Instagram-Posts finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Ein Fan des VOX-Stars kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Wunderschön, um nicht zu sagen perfekt. Happy Saturday“ und ein weiterer Follower schreibt: „Genial. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige gemacht. Ein schönes Wochenende für Dich!“ Mit seinem Video scheint Rütter seinen Fans einen kurzen Moment der Freude beschert zu haben.

Viel Zeit zum Spazieren gehen bleibt Martin Rütter allerdings nicht. Am Sonntag (25. Februar) wird der Hundeprofi nämlich im Rahmen seiner „Der will nur spielen“-Tour in Bielefeld auf der Bühne stehen.