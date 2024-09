Martin Rütter: Hund wird angeschossen – dieser Anblick bricht einem das Herz

Es sind Hunde-Schicksale wie diese, welche sich Martin Rütter zu Herzen nimmt und als seine Aufgabe sieht, etwas zu tun. Der Hundeprofi und Entertainer ist nicht nur erfahren, was die Erziehung von Hunden betrifft, sondern für viele Tiere auch der Retter in der Not.

Im Netz berichtet Martin Rütter jetzt von einem Hund, dem in der Vergangenheit etwas Schlimmes widerfahren ist. So schlimm, dass sich das Leben des Hundes komplett gewandelt hat. Beim Anblick des Vierbeiners dürften Tierfreunde traurig werden.

Martin Rütter zeigt angeschossenen Hund

Auf seinem Instagram-Account teilt Rütter mit seinen rund 440.000 Followern ein Video und stellt darin Hundedame Nadja vor. Der Clip entstand im Rahmen seiner Sendung „Die Unvermittelbaren“, in der der gebürtige Duisburger und sein Team versuchen, für schwer vermittelbare Hunde neue Besitzer zu finden. Jetzt also ist Hündin Nadja an der Reihe.

Martin Rütter klärt auf: „Eine 1 mit 100 Sternchen ist unsere unvermittelbare Nadja. Sie hat ein tragisches Schicksal hinter sich, denn sie wurde angeschossen und ist nun auf einen Rolli angewiesen. Das alles hindert sie aber nicht daran, einfach ein netter, aufgeschlossener Hund zu sein, der jetzt eine eigene Familie sucht.“

Im Video sieht man Nadja mit besagtem Rolli – laufen kann sie lediglich mit den Vorderpfoten. Die Bilder, die Martin Rütter veröffentlicht, gehen sofort ans Herz! Sie sind vor allem auch deshalb so rührend, weil der Hund sich anscheinend mit seinem schweren Schicksal abgefunden hat und glücklich wie jeder andere Hund wirkt.

„Was für ein klasse lebensfroher Hund“, bemerkt ein Fan auch gleich. Ein anderer kommentiert zum Video: „Drücke die Daumen für ein schönes Zuhause.“ Und ein weiterer Hundefreund hofft ebenfalls nur das Beste für Nadja: „Super Maus, viel Glück.“

Wer Interesse an Nadja hat, kann unter tierheimhund@mina-tv.de seine Bewerbung abschicken.