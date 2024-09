Martin Rütter teilt „skurrile“ Hunde-Geschichte – und hat einen wichtigen Appell

In seinem eigenen Fernsehformat „Die Unvermittelbaren“ macht Martin Rütter auf die traurigen Schicksale von Hunden aufmerksam, die einfach kein neues Zuhause finden. Auch die Geschichte von Vierbeiner Rudi geht ans Herz.

Martin Rütter hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hunden zu helfen. Sei es als Unterstützung bei der Erziehung („Der Hundeprofi“) oder eben als Vermittler in „Die Unvermittelbaren“. Und auch auf seinem Instagram-Account teilt der gebürtige Duisburger regelmäßig Aufrufe.

Martin Rütter sucht ein neues Zuhause für Rudi

In einem seiner neuesten Instagram-Beiträge geht es um Rudi. Für ihn wird in „Die Unvermittelbaren“ ein neues Zuhause gesucht. Martin Rütter appelliert an seine hundefreundliche Community ihm bei der Suche mitzuhelfen.

„Leute, eure Mithilfe ist wieder gefragt! Und zwar suchen wir für unseren ‚Unvermittelbaren“‘ namens Rudi ein Zuhause. Er hat echt eine skurrile Geschichte hinter sich, aber jetzt ist er bereit, in ein neues Leben zu starten!“, heißt es in dem Instagram-Beitrag.

Martin Rütter: Rudi und Ralf kommen aus Portugal

Rudi ist anderthalb Jahre alt. „Er hat mit einem Hunde-Kumpel namens Ralf in Portugal gelebt. Und da ging es den beiden nicht gut, die sind nicht vernünftig ernährt worden und man hat sich nicht um sie gekümmert. Dann sind die beiden ausgebüxt und haben auf dem Nachbargrundstück ein paar Hühner geschreddert und gemampft. Aufgrund des Vorfalls hat der Besitzer der beiden gesagt: ‚Ich hab die Schnauze voll, die kommen in eine Tötungsstation.‘ Da hat sich Gottseidank ein Tierschützer eingeschaltet und hat die Hunde da raus geholt“, erklärt Rütter weiterhin in dem Video.

Und während Ralf inzwischen vermittelt ist, wartet Rudi noch vergeblich auf ein neues zuhause. „Der Rudi hat richtig Angst vor Menschen“, betont Rütter. Aber Rudi mache immerhin Fortschritte. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Vierbeiner tatsächlich schon bald ein neues liebevolles Herrchen oder Frauchen findet.