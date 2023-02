Martin Rütter macht sich bei seinen Fans unbeliebt – „Geht gar nicht“

Geht es um Tiere, zeigt Martin Rütter gerne klare Kante. Als Hundeprofi hat er sich einen Namen gemacht. Sein Shop boomt, die Tickets für seine eigene Tour verkaufen sich gut und seine Meinung in Sachen Hundeerziehung ist Gesetz.

Als sich Martin Rütter jetzt über die Hundehaltung von Influencerin Enisa Bukvic empörte, bekam er dafür viel Zuspruch von seinen Fans auf Instagram. Ganz anders sieht es allerdings mit dem nachfolgenden Beitrag aus. Der sorgt bei den Rütter-Anhängern jetzt für wenig Begeisterung.

Martin Rütter teilt ungewöhnliches Instagram-Video

Martin Rütter wird regelmäßig zu Rat gebeten. Insbesondere bei schwer erziehbaren Hunden, oder wie in seiner Show „Die Unvermittelbaren„, ist die Hoffnung groß, dass der Hundeprofi mit seiner Expertise das Leben mit Tier verbessern kann.

In Sachen Fernsehfilme kann er mit seinen Aussagen aber offensichtlich nicht glänzen. Ganz im Gegenteil. „Einfach mal so“, schreibt Martin Rütter zu einem Video auf Instagram, das einen Ausschnitt aus dem Film „Karlsson auf dem Dach“ zeigt. In der Geschichte geht es um einen unerfüllten Hunde-Wunsch. Das perfekte Thema also für Martin Rütter.

Martin Rütter eckt bei Fans an

Seine Fans können mit dem Astrid-Lindgren-Klassiker aber so gar nichts anfangen. Viel mehr besteht eine allgemeine Abneigung gegen den Jungen mit dem Propeller auf dem Rücken. Die Kommentare unter Rütters-Beitrag sind eindeutig: „Ich fand ihn immer und noch heute schrecklich. Warum kann ich nicht mal sagen, aber wenn ich den sah, sehe, schüttelt es mich“, „Geht gar nicht. Ich hab den als Kind gehasst. Der Typ hat mir Angst gemacht. Traumatische Erfahrung“, „Der hat mir als Kind so Angst gemacht, mit seiner Art und Weise“, sind nur einige der Kommentare.

Mehr News:

Zugegeben: Ein bisschen skurril ist Herr Karlsson in der Tat. Zur Erinnerung, darum geht’s in der Geschichte: Der achtjährige Lillebror wünscht sich einen Hund, bekommt aber Herrn Karlsson. Ein frecher Junge mit Propeller auf dem Rücken, mit dem sich Lillebror zwar anfreundet und gut versteht, am Ende für die Streiche seines Freundes aber gerade stehen muss.

Eine Tatsache, die vielen Rütter-Fans als negativ in Erinnerung geblieben zu sein scheint und die dank des Hundeprofis jetzt wieder hochgekommen ist.