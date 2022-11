Martin Rütter betroffen, als er diese Hunde-Szene sieht – „Eine Katastrophe“

Familienhund Leon ist kaum wiederzuerkennen. Der Vierbeiner ist normalerweise sehr umgänglich, doch seit geraumer Zeit haben seine Besitzer ihn nicht mehr so gut unter Kontrolle. Ein Fall für Martin Rütter und sein Hundeprofi-Team.

In der Folge am Samstag (12. November) versucht Martin Rütters Team, der Familie zu helfen. Vor allem Vater Ulf benötigt besondere Unterstützung, er sitzt im Rollstuhl. Als Martin Rütter sieht, wie sich Retriever-Mix Leon an der Leine neben dem Rollstuhl verhält, wird er geradezu traurig.

Martin Rütter traurig über diese Hunde-Szene

„Heute gibt es einen besonderen Fall bei „Der Hundeprofi – Rütters Team“, schreibt der Hundepsychologe auf seine Instagram-Seite über die VOX-Dokureihe. Und meint damit die Geschichte von Leon. „Leon ist eigentlich ein toller Familienhund. Seitdem er mit seiner Familie umgezogen ist, hat er sich jedoch total verändert und springt bei Hundebegegnungen in die Leine.“ Das ist genau das Problem, was Martin Rütter auch in den ersten Ausschnitten der Episode zeigt. Ulf kann die Leine kaum halten, sobald ein anderer Hund den Weg passiert. Rütter: „Das ist deshalb eine Katastrophe, weil Vater Ulf im Rollstuhl sitzt und droht umzukippen, wenn er mit Leon andere Hunde trifft.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der gebürtige Duisburger kann gut nachempfinden, wie sich Vater Ulf fühlen muss. „Das ist ja so einschränkend im Alltag.“ Er selbst habe selber mal für ein Experiment den ganzen Tag im Rollstuhl verbracht und sei mehrmals hingefallen. Das sei kein schöner Moment für den 52-Jährigen gewesen, gesteht er in der VOX-Kamera. Seine Devise bei Hund Leon lautet deshalb: „Das muss man auf jeden Fall verhindern.“

Weitere Meldungen:

Was sich sein Team alles einfallen lässt, um das Spazierengehen mit Leon für Ulf wieder erträglicher zu machen und ob die Hilfe überhaupt beim Tier angkommt, das kannst du um 19.10 Uhr in „Der Hundeprofi – Rütters Team“ bei Vox sehen oder vorab bereits in der Mediathek bei RTL+.