Martin Rütter: „Hundeprofi“ panisch, als Junge sich Dogge nähert – „Leute nehmt das ernst! Das ist wirklich gefährlich!“

Schock-Moment bei „Der Hundeprofi – Rütters Team“. In der neuen Folge der Vox-Sendung fällt Martin Rütter fast vom Glauben ab. Sein Team ist diesmal zu Besuch bei Olympiasieger Nils Schumann, der einst Gold im 800-Meter-Lauf holte. Der Sportler hat eine Dogge namens Jam zu Hause. Doch die hat ganz offenbar ein massives Problem.

Martin Rütter hat große Sorge, dass es im Haus des Olympiastars bald eine gefährliches Drama geben könnte. Vor allem, weil auch der Stiefsohn von Nils dort wohnt. Was ist passiert?

Martin Rütter: „Hundeprofi“ hat Schock, als Junge sich Dogge Jam nähert

Noch ist nichts passiert, aber das könnte sich schon bald ändern. Zumindest, wenn es nach Hundeprofi Martin Rütter geht. Der beobachtet in der Vox-Sendung Szenen, die ihm unter die Haut gehen. Dogge Jam knurrt seine eigenen Leute an! Und das nicht zu knapp. Kommt es zur Begrüßung, freut er sich zunächst, im nächsten Moment spannt er sich an und fängt an zu knurren. Gefährlich!

Das ist Hundeprofi Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

Er studierte Sportwissenschaften

Danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst, sie sind in seinem Shop erhältlich

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi – Rütters Team“

Zudem betreibt Martin Rütter mehrere Hundeschulen

Findet auch Martin Rütter: „Das ist schon ernst zu nehmen, der Hund umkreist einen Menschen, ist steif, die Haare gehen hoch. All das ist wirklich ein sehr eingrenzendes und damit bedrohliches Szenario. Das ist kein Zufall.“

Martin Rütter: Der Hundeprofi bei Vox. Foto: TVNOW / Boris Breuer / Simon Veith

Martin Rütter panisch: „Leute nehmt das ernst! Das ist wirklich gefährlich!“

Als Nils‘ Stiefsohn ins Wohnzimmer kommt und Jam im Körbchen begrüßt, knurrt der Hund plötzlich. Martin Rütter ist geschockt: „Leute nehmt das ernst! Jetzt packt der da noch an. Das ist wirklich gefährlich!“ laut Nils hätte der Hund noch nie gebissen oder jemanden angegriffen, „aber der Hund droht sehr eindeutig, sehr klar – und der Junge streichelt ihn noch über den Kopf“, so Rütter.

Für den gebürtigen Duisburger gibt es einen Unterschied, was das Verhalten angeht: „Jetzt muss man mal einmal kurz differenzieren. Der Rottweiler zum Beispiel hat das, wenn man den krault und der kommt dann eine wohlige Stimmung. Dann kommt auch manchmal so ein grollender Ton, der aber eher fast wie eine Art Schnurren ist. Aber dann ist auch die Körpersprache ganz weich, da ist auch keine Anspannung.“ Über Jam sagt er dagegen: „Hier sehen wir aber, dass Jam immer kippt. Zu Anfang ist der Körper weich, freundlich und plötzlich wird er steif. Und dann ist das Knurren in dem Kontext auch bedrohlich gemeint.“

Kann Dogge Jam vom Hundeprofi-Team noch gezähmt werden? Oder kommt es zum Hundedrama?

Die ganze Folge samt dramatischer Szenen von „Der Hundeprofi – Rütters Team“ kannst du am Samstag um 19 Uhr bei Vox sehen oder vorab schon in der Mediathek bei RTL+.

Ein TV-Kollege von Martin Rütter hat gerade ganz andere. Er muss bald gegen Seekrankheit ankämpfen. Denn jetzt ist klar, wer bei der nächsten ZDF-„Traumschiff“-Reise TV-Kapitän Florian Silbereisen begleiten wird. Es ist >>> (jhe)