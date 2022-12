Martin Rütter: Hund kann nicht schlafen – Tierarzt stellt erschreckende Diagnose

Es sollte ein schöner Besuch für „Hundeprofi“ Martin Rütter werden. Doch die Dreharbeiten im Hundeseniorenheim „Rheinperle“ im nordrhein-westfälischen Dormagen wurden für den Duisburger zur emotionalen Belastungsprobe. Was war geschehen?

Im Rahmen seiner Vox-Sendung „Der Hundeprofi unterwegs“ besuchte Martin Rütter in der Folge, die Vox am Samstag (26. November 2022) ausstrahlte, ein sogenanntes Hundeseniorenheim. Wie in einem Seniorenheim für Menschen, bekommen hier Hunde die Möglichkeit, ihre letzten Jahre im Beisein von Altersgenossen zu verbringen.

Martin Rütter bekommt erschreckendes Hunde-Schicksal hautnah mit

Eine erfüllende Arbeit für Leiterin Petra Brück, aber auch eine, die sie oftmals mit Leid und auch dem Tod konfrontiert. So wie bei Jack Russel Niko. Der Hundesenior ist ein Neuzugang in Brücks Hunde-Hort. Doch der kleine Terrier sollte schnell zum Problemfall werden. Während alle anderen Hunde schliefen, lief Niko rastlos durchs Haus.

Und auch als sich Martin Rütter zu Ruhe legte, beruhigte sich Niko nicht. „Nikos Hecheln und seine offensichtliche Atemnot lassen mich kein Auge zu tun. Niko leidet. Und nicht nur an Heimweh“, so der Hundeprofi. Am nächsten Tag machten sich Rütter und Petra Brück auf den Weg zum Tierarzt. Ein trauriger Gang, wie sich später herausstellen sollte.

Martin Rütter und der todkranke Niko. Foto: RTL+

Denn bei der Untersuchung stellte der Tiermediziner fest, dass Niko einen Tumor an der Leber hatte. Ein herber Schlag für die Tierfreunde. Bei Petra Brück fließen direkt die Tränen. Und auch Martin Rütter ist sichtlich mitgenommen. Vor allem die Wut auf den vorherigen Besitzer, der Niko einfach abgegeben hatte, ist groß.

„Was mich wirklich völlig wahnsinnig macht, ist, dass die Leute viele Jahre mit einem Hund Spaß haben, den lieben, eine tolle Zeit haben, und wenn es dann schwierig wird, dann geht man einen Schritt zurück“, so der „Hundeprofi“. Eingeschläfert wurde der kleine Jack-Russel aber noch nicht. Niko soll nun seine letzte Zeit noch im Altersheim verbringen. Die Folge „Der Hundeprofi unterwegs“ ist bei RTL+ abrufbar.