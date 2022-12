Martin Rütter platzt bei SEINEN Worten der Kragen: „Der raucht doch Hundefutter zum Frühstück“

Martin Rütter ist ein Mann mit Meinung. Das hat der „Hundeprofi“ schon oft bewiesen. Ob als Helfer bei Hunde-Problemen oder als Unterstützer von Umwelt- und Tierorganisationen. Aber auch in der Politik hat der 52-jährige Sauerländer eine klare Meinung.

So schien es dem Mann, der gleich mehrere Hundeschulen betreibt und bei RTL und Vox diverse Sendungen mit seiner Anwesenheit beehrt, ein Video des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in die Instagram-Timeline gespült.

Martin Rütter schießt gegen CDU-Chef Merz

Darin bedankt sich der 67-jährige Sauerländer bei den Ehrenamtlichen, die in diesem Land entgeltlos arbeiten. „Liebe Ehrenamtliche, heute ist Ihr Tag. Heute ist der Tag des Ehrenamts. Und deshalb wende ich mich auf diesem Weg an Sie. Einfach, um danke zu sagen für die Arbeit, die Sie leisten. Im gesamten zu Ende gehenden Jahr, in vielen Vereinen, in vielen Verbänden, im Sport, in der Kultur, in der Musik, in vielen anderen Bereichen und auch in der Politik. Herzlichen Dank dafür, dass Sie sich so großartig eingesetzt haben, für unser Land, für unsere Gesellschaft und auch für die CDU.“

Für Martin Rütter ein Unding. In seiner Story teilte er das Video des CDU-Chefs, schrieb dazu: „Man kann das wirklich nur noch mit geistiger Verwirrung erklären. Danke, liebe Ehrenamtler, dass ihr für die CDU da wart. Alter Schwede, der raucht doch Hundefutter zum Frühstück.“ Und auch unter dem Video von Merz legt Martin Rütter nach.

„Wenn ihr mich fragt: Der raucht schon morgen den Hunden das Trockenfutter weg“, so der „Hundeprofi“. Bei seinen Fans kommt der Spruch gut an. „Lassen Sie das mal mit den Hunden und machen Politsatire. Obwohl, da geht’s ja auch manchmal um Hunde“, meldet sich ein Follower mit einem Job-Vorschlag. Und ein anderer ergänzt: „Also unser Verein hat bestimmt nicht für die CDU ehrenamtlich Lebensmittel gerettet und verteilt.

Das Hundefutter muss schlecht gewesen sein, das er geraucht hat.“