Martin Rütter fassungslos: „Was ist mit uns Menschen los?!“

Hundeprofi Martin Rütter sagt, was ist. Egal ob es um Tiere, tanzende Politikerinnen oder die WM in Katar geht. Der TV-Star nimmt kein Blatt vor den Mund – auch in seinem neuesten Video auf Instagram findet er deutliche Worte.

Martin Rütter ist nach seinem Weihnachtseinkauf bei Edeka fassungslos. Und stellt sich die Frage „Was ist mit uns Menschen los?!“

Martin Rütter nach Weihnachtseinkauf fassungslos

Der Weihnachtseinkauf ist für die meisten Menschen einfach nur mit Stress verbunden. Wer noch schnell die letzten Erledigungen vor dem großen Fest machen will, muss sich auf einiges gefasst machen. Rappelvolle Supermärkte, halbleere Regale – alles inmitten genervter Menschen. Das musste auch Martin Rütter miterleben, als er sich bei Edeka für die Feiertage eindeckte.

Nach seinem Einkaufserlebnis stellt er sich und seinen 300.000 Followern auf Instagram eine berechtigte Frage: „Alter Schwede, was ist mit uns Menschen los?!“

Martin Rütters Appell an Supermarkt-Kunden

In einem Instagram-Reel macht er seinem Ärger über die Kundschaft bei Edeka Luft: „Die Kunden alle nur auf Puls, alle in Hektik, alle im Stress.“ Er appelliert an seine Fans, den Einkauf etwas entspannter zu sehen – und vor allem: nett miteinander umzugehen.

„Das ist doch Wahnsinn, dass gerade in der Vorweihnachtszeit – wo alle ein bisschen besinnlich sein sollten – im Supermarkt randaliert wird, weil es so voll ist“, stellt Rütter klar.

Während die Kundschaft in diesen Tagen leicht reizbar ist, bleibt das Edeka-Team dafür umso gelassener. Rütter bedankt sich bei den Supermarkt-Angestellten: „Da möchte ich mal den Menschen von Edeka bei uns vor der Tür ein Kompliment machen. So freundlich.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für seine Fans hat Martin Rütter auch noch eine schöne Überraschung parat, die er an Heiligabend stolz verkündet: Es gibt Zusatztermine für seine Show „Der will nur spielen“.

Mehr News:

Freudig gibt Rütter bekannt: „Ich könnte das Team knutschen, wir haben es wirklich vor Weihnachten noch hinbekommen, Zusatztermine reinzuballern – weil ja jetzt schon einige Städte ausverkauft waren. Und da gehen wir natürlich nochmal hin!“