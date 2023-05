Martin Rütter mit dringender Warnung! „Absolute Vorsicht geboten“

Ob mit Formaten wie „Die Welpen kommen„, oder „Der Hundeprofi“, mit seiner Tour, oder seinem eigenen Shop, Martin Rütter, weiß, was seine Fans wollen und sicherlich auch, wie sich damit Geld verdienen lässt. Und so animiert er seine Anhängerschaft regelmäßig zum Ticketkauf, oder informiert über sein neueste Format.

Gegenüber seinen Fans spricht er auf Instagram auch gerne mal Klartext vor allem aber, klärt er auf, wenn er einen Anlass dazu sieht. Und so war es auch Martin Rütter, der sich persönlich bei seinen Fans meldete und seine Veranstaltung in Karlsruhe absagte, als in unmittelbarer Nähe eine Geiselname stattfand. (Hier mehr dazu) Jetzt meldet sich der „Hundeprofi“ wieder bei seinen Fans und zwar mit eindringlichen Worten.

Martin Rütter spricht deutliche Warnung aus

„Hallo Leute, mal wieder ist absolute Vorsicht geboten“, heißt es auf seinem Instagram-Kanal. Und weiter: „Es ist wieder jemand unterwegs, der euch bescheißen will.“ Dann wird Martin Rütter nochmal konkret und sagt: „Natürlich kenne ich die Person nicht und niemals würde mein Team euch mit so einem Mist anschreiben.“

Seine Aufforderung an seine Fans: „Bitte meldet solche Leute sofort.“ Dazu hat er zwei Fotos veröffentlicht, die das Fake-Profil und die Nachricht, die davon an seine Fans geschickt wird, zeigt.

Fans reagieren auf Fake-Profil

Angeblich handle es sich um eine Social-Media-Agentin aus dem Team von Martin Rütter. „Ich bin auf der Suche, zufällig einen Fan auszuwählen, der seine Posts mag, kommentiert, um ein persönliches Gespräch mit ihm zu führen.“ Alles gelogen, wie Martin Rütter jetzt klarstellt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der TV-Star bei seinen Fans meldet und sie vor einem Reinfall warnt. Und auch seine Anhängerschaft kennt vielversprechende Nachrichten, wie besagte, nur allzu gut.

„So was ist mir oft passiert, ich reagiere gar nicht mehr drauf“, „Unfassbar. Ich versehe solche Menschen nicht“, oder „Sobald man irgendwas von einem Promi geliked hat, wird man vom ‚Star‘ angeschrieben. Habe schon so viele gemeldet und blockiert“, sind nur einige der Nachrichten, die Fans unter Rütters Beitrag verfasst haben.