Martin Rütter lüftet TV-Geheimnis – nun herrscht endlich Gewissheit für RTL-Zuschauer

Es ist doch immer wieder eine Überraschung, wenn man erfährt, dass vieles in der TV-Welt mehr Schein als Sein ist. So gewährt Martin Rütter seinen Followern bei Instagram einen exklusiven Blick hinter die Kulissen seiner RTL-Sendung „Die Unvermittelbaren“. Für einige Zuschauer dürfte der Clip zu einem wahren Aha-Moment führen.

Insbesondere die jüngeren RTL-Zuschauer treibt vor allem eine Frage um: Wieso trägt Martin Rütter in jeder Folge das gleiche T-Shirt? Hat der Hundeprofi etwa nichts anderes zum Anziehen? Diese Aufnahme soll das Rätsel ein für alle Mal lösen.

Martin Rütter verrät: Deshalb trägt er in seinen Shows immer das gleiche Outfit

Fans des Hundeprofis müssen sich keine Sorgen machen: Martin Rütter dürfte es finanziell ziemlich gut gehen. Immerhin tourt er aktuell durch ganz Deutschland, führt eine eigene Hundeschule und produziert mehrere TV-Shows. In einer seiner Sendungen zeigt sich der 52-Jährige jedoch immer wieder im selben T-Shirt. Verständlich, dass da der ein oder andere Zuschauer stutzig wird.

„Meine Tochter hat heute beim Anschauen der Sendung ‚Die Unvermittelbaren‘ ganz entsetzt gesagt: ‚Der Martin hat ja schon wieder das gleiche T-Shirt an. Hat er nur das eine?'“, kommentiert eine Frau auf dem Instagram-Profil von Martin Rütter. Eine andere Nutzerin fügt hinzu: „Mein Sohn sagte das auch schon.“ Wie praktisch, dass der Fernsehstar in einem neuen Video das Geheimnis um seine TV-Outfits lüftet.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Instagram-Clip filmt Martin Rütter in seinen Kleiderschrank und bittet seine Fans um Hilfe bei der Kleiderwahl. Anschließend zeigt er ein Regalbrett, auf dem gleich neun T-Shirts im exakt selben Design zu sehen sind. Auf jedem Shirt lässt sich der Titel seiner aktuellen Live-Tour „Der will nur spielen“ lesen. Der Hunde-Experte besitzt also das gleiche Shirt in mehrfacher Ausführung. Für die Mutter der neugierigen Zuschauerin steht nun fest: „Ich werde ihr morgen das Video zeigen, da weiß sie Bescheid.“

Neue Folgen von „Die Unvermittelbaren – Mit Martin Rütter“ werden immer sonntags um 16.45 Uhr bei RTL ausgestrahlt und sind jederzeit online in der Mediathek von RTL+ abrufbar.