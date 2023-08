Martin Rütter teilt trauriges Hunde-Schicksal: „Kaum ansprechbar“

Immer und immer wieder setzt sich Martin Rütter in seiner RTL-Sendung „Die Unvermittelbaren“ mit traurigen Hundeschicksalen auseinander. Doch auch auf seinem Instagram-Kanal berichtet der Hunde-Profi regelmäßig von Hunden, die bislang vergeblich nach einem neuen Zuhause suchen.

Wer gibt Balou ein neues Zuhause? Der Mischling ist zehn Jahre alt und auf der Suche nach einem liebevollen Frauchen oder Herrchen. Mit der Hilfe von Martin Rütter soll es jetzt endlich klappen. Doch der Rüde bringt auch Angewohnheiten mit, die ihn fast unvermittelbar machen.

Martin Rütter will Hund mit Zwangsstörungen vermitteln

„Das ist Balou. Balou ist ein Mischling und circa zehn Jahre alt. Er ist einer unserer ‚Unvermittelbaren‘, weil er verschiedene Baustellen mitbringt: Wenn er aufgeregt ist, neigt er zu Übersprungshandlungen in Form von Zwangsstörungen. Der Rüde dreht sich dann ununterbrochen um sich selbst und ist dabei kaum ansprechbar“, schreibt Martin Rütter in seinem Instagram-Beitrag.

„Ich bin der Meinung, dass sich da mit Training aber Verbesserungen erzielen lassen. Auch das Alleinebleiben ist für Balou derzeit noch ein Problem“, heißt es weiterhin in dem Social-Media-Post. Wer Interesse an Balou habe, der solle sich per Mail an tierheimhund@mina-tv.de mit dem Stichwort „Balou“ melden. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Balou auch trotz seiner „Baustellen“ schon bald ein neues liebevolles Zuhause findet.

