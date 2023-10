Martin Rütter setzt Ultimatum: „Ihr habt noch eine Woche“

Vom Hundetrainer zum berühmten Entertainer, Moderator und Buchautor – Martin Rütter hat es geschafft. Der 53-Jährige hat sein Hobby zum Beruf gemacht und das auch noch richtig erfolgreich. Auf das Wort des bekanntesten Hundetrainers Deutschlands hören inzwischen Millionen Hundebesitzer.

Mittlerweile gibt Martin Rütter nicht nur Tipps und Ratschläge, er verkauft auch seine eigenen Produkte für den Hund. In Zusammenarbeit mit dem Discounter Aldi hat Martin Rütter sogar eine eigene Kollektion rausgebracht. Doch jetzt setzt der Hundetrainer seinen Fans ein Ultimatum.

Martin Rütter: Fans müssen sich jetzt beeilen

Anfang Oktober ging die Martin Rütter „Dog Collection“ bei Aldi Nord und Süd in den Verkauf. Es dauerte nicht lange, da waren schon alle Produkte vergriffen. Viele Fans gingen dabei leer aus, bekamen nicht Halsbänder, Betten oder Spielzeuge der Kollektion.

„Leute, vor ein paar Tagen konntet Ihr die MR Kollektion bei Aldi Nord und Aldi Süd shoppen. In ganz vielen Filialen waren die Produkte jedoch so schnell ausverkauft, dass einige nichts mehr ergattern konnten“, schrieb Rütter bei Instagram.

Deswegen haben Aldi und Martin Rütter eine erneute Aktion gestartet. Die Produkte von Martin Rütter sind bei Aldi für zwei Wochen verfügbar. Allerdings haben die Fans nicht mehr lange Zeit, wie der Hundetrainer jetzt selbst erklärte.

„Ihr seid echt der Knaller“

Bei Instagram stellt er nun klar: „Die erste Woche ist vorbei. Ihr seid echt der Knaller. Ihr habt es sehr geschätzt, dass wir die Kollektion nochmal aufgemacht haben“, sagt Rütter und stellt klar: „Aber wirklich nur für zwei Wochen.“

Das Ultimatum an die Fans: „Ihr habt jetzt noch eine Woche Zeit, bis zum 5.11 – und dann ist es raus aus dem Programm.“ Wer also noch mal zuschlagen will, muss sich beeilen.