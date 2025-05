Anna-Maria Ferchichi erlebte ein Horrorszenario – „Ich zittere noch“

Anna-Maria Ferchichi (43) hat eine sehr große Fangemeinde auf Instagram. Dort gibt die Ehefrau von Rapper Bushido (46) regelmäßig bunte Einblicke in ihr turbulentes Familienleben.

Doch diesmal meldete sie sich mit ernsteren Tönen, die viele Fans in Sorge versetzt haben könnten…

Anna-Maria Ferchichi wurde aus der Bahn geworfen

Völlig schockiert und durcheinander erzählte sie ihren Fans: „Boah, ich zitter noch, richtig doll. Mir ist gerade krass einer draufgefahren.“

Doch wie konnte das passieren? Im stockenden Verkehr sei ein Taxifahrer unachtsam gewesen und ihr einfach hinten reingefahren. Dabei sei Anna-Maria nach vorne geknallt. Einen solchen Schockmoment habe sie noch nie zuvor erlebt. Glücklicherweise hatten die beiden Fahrer noch einmal Glück im Unglück.

Sie kam mit einem blauen Auge davon

So fiel der Schaden an ihrem Auto geringer aus als gedacht. „Das sieht erstaunlicherweise gut aus“, meinte sie erleichtert. Der Taxifahrer sei mit seinem Wagen etwas „darunter gerutscht“, weshalb das Schlimmste wohl verhindert wurde. Der Schaden an seinem Auto sei gravierender.

Zudem erklärte die Ehefrau von Bushido, dass ihr der Taxifahrer schon im Vorfeld negativ aufgefallen war. Sie habe eindeutig gesehen, dass er sein Smartphone während der Fahrt nutzte. Dennoch entschied sich Anna-Maria dazu, im Gespräch mit der Polizei ihre Beobachtung nicht zu offenbaren.

Die Gründe? Sie könne sich gut vorstellen, dass der Fahrer durch seine Firma ohnehin schon genug Ärger bekommt. Schlussendlich versuchte sie, sich nach dem Schockmoment abzulenken und zeigte sich außerordentlich stark. So gönnte sich Anna-Maria gemeinsam mit einigen ihrer Kinder Crêpes in einer Einkaufspassage.