Markus Lanz zu CDU-Politiker – Viermal keine Antwort: „Ich zähle jetzt mit!“

2024 stehen viele Wahlen bevor, dementsprechend sind die Landtageswahlen in Thüringen das zentrale Thema bei Markus Lanz. In der Sendung vom Dienstagabend (2. April) sind Osteuropa-Expertin Sabine Adler, USA-Korrespondent Elmar Theveßen, CDU-Politiker Mario Voigt und Journalist Martin Machowecz zu Gast.

Der stellvertretende Chefredakteur der „Zeit“ sagt nach den Ostertagen politisch unruhige Zeiten voraus: „Danach beginnt der Europawahlkampf, beginnt die Sorge vor den ostdeutschen Landtagswahlen, beginnt die Sorge vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen.

Politik-Experte: „Wir werden keine ruhige Minute mehr haben“

Und weiter: „Wir werden von dieser Sendung an keine ruhige Minute mehr haben, sondern werden stattdessen mit Sorge, Panik, Angst und Wut umgehen müssen.“ Machowetz bezeichnet die bevorstehende Landtagswahl am 1. September in Thüringen als besonders brisant: „Es gibt dort den radikalsten AfD-Kandidaten, den umstrittensten Ministerpräsidenten (Bodo Ramelow, Die Linke) und den unbekanntesten Oppositionsführer.“ Damit ist der 47-jährige Mario Voigt gemeint, der ihm im Studio gegenübersitzt.

Für den Vorsitzenden der CDU in Thüringen ist es eine Premiere bei Markus Lanz. Er wird mit prägnanten Statements vorgestellt: „Höcke ist die extremste Form der AfD, die in Thüringen gerade bei über 30 Prozent steht. Es gibt kein Bundesland, in dem die politische Lage gerade so schwierig ist. Das Model funktioniert nur mit Arbeit, und das Bürgergeld richtet katastrophalen Schaden an, weil es das Gerechtigkeits-Empfinden der Leute trifft.“

Außerdem provoziert er mit einer Aussage zum Ukraine-Krieg: „Ein Großteil der Leute im Osten hat keinen Bock mehr darauf, der verlängerte Arm der Amerikaner zu sein.“

Markus Lanz zu CDU-Politiker: „Ich zähle jetzt mit: Zum vierten Mal keine Antwort!“

Deswegen redet Lanz mit dem Landtagsabgeordneten (leider) fast ausschließlich über Außenpolitik. Voigt ist studierter Politikwissenschaftler. Er hat teilweise in den USA gelebt. Lanz will wissen, welchen Präsidenten er favorisieren würde: „Ich kann keinen von beiden wählen. Ich muss es glücklicherweise auch nicht.“ Nächste Frage von Markus Lanz: „Was ist ‚der verlängerte Arm der Amerikaner‘?“ Auch da holt Mario Voigt aus und kommt nicht zum Punkt.

Lanz versucht es nochmal konkreter: „Wären sie für Taurus-Lieferungen, Herr Voigt?“, fragt er. Wieder drückt sich der CDU-Mann um eine klare Aussage. „Nicht ausweichen, ich zähle jetzt mit: Das vierte Mal keine Antwort“, sagt der Moderator verschmitzt und hakt nochmal nach. Jetzt sieht sich der Talkshow-Neuling in die Ecke gedrängt: „Ich halte Taurus-Lieferungen für eine legitime Option, ja.“ Endlich mal eine klare Aussage. Markus Lanz gibt sich zufrieden.