Markus Lanz platzt bei dieser Äußerung der Kragen – „Warum sagen Sie sowas?“

Die Diskussionen um das Scheitern der Ampel-Regierung reißen auch Tage danach noch nicht ab. Vor allem, nachdem sich die Politiker am Mittwoch (13. November) eine hitzige Debatte im Bundestag gelliefert hatten.

Wie konnte es zum Ampel-Bruch kommen? Wer trägt die größte Schuld? Fragen, die sich auch die Gäste am Mittwochabend im ZDF-Talk bei Markus Lanz stellen. Als es jedoch plötzlich auch um Hilfsmittel für die Ukraine geht, platzt Moderator Markus Lanz der Kragen.

Markus Lanz: Hitzige Debatte zum Ampel-Aus

Deutschland steht aktuell Kopf. Nach dem Bruch der Ampel-Koalition lieferten sich die Politiker im Bundestag am Mittwoch eine heiße Debatte. Vor allem, nachdem Kanzler Olaf Scholz seine Regierungserklärung abgegeben hatte und unter anderem von CSU-Chef Markus Söder beschimpft wurde: „Ich kenne keinen, der uncooler ist als Sie, Herr Scholz.“

Bei Markus Lanz ist die Diskussion vom Bundestag am Mittwoch auch Thema und stößt auf Unverständnis – vor allem bei Journalist Martin Machowecz, der anmerkt, dass die Politiker und allen voran Olaf Scholz derzeitig „eine Schärfe dazugewonnen“ hätte und „eine Aggressivität im Umgang, insbesondere mit Christian Lindner, die ich schon beeindruckend finde.“

Auch FDP-Politiker Christian Dürr gibt bei Lanz zu, dass es vielen Politikern deutlich an Sachlichkeit gefehlt habe. Lediglich SPD-Politiker Ralf Stegner ist anderer Meinung. Er findet die Debatte nicht so dramatisch wie seine Konkurrenten, im Gegenteil: „Die Emotionen finde ich richtig! Das sind Menschen, die da handeln. Die müssen auch erklären, was sie tun.“

Markus Lanz geht auf die Barrikaden

Stegner ist es schließlich auch, der mit diversen Äußerungen zu Hilfsmitteln für die Ukraine auf Granit bei Moderator Markus Lanz stößt. Laut Stegner sei Deutschland „der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine nach den USA.“ Das ist zu viel für Lanz, er fällt aus allen Wolken: „Herr Stegner, warum sagen Sie sowas?“

Lanz betont weiter, dass auch schon Olaf Scholz Halbwahrheiten erzählt habe. Er habe von Militärhilfen aus Deutschland in Höhe von 30 Milliarden Euro gesprochen. Dabei seien es „genau 7 Milliarden. Das war’s!“

Der SPD-Politiker lässt sich davon allerdings nicht abspeisen. Für ihn steht fest: „Sie wählen einen anderen Parameter als ich! Kein Land leistet mehr Hilfe, was Luftrettung angeht.“ Stegner wirft Lanz obendrein vor, nur seine eigenen Aussagen als Fakten darzustellen, nicht aber seine.

Diese hitzige Diskussion bei Markus Lanz führt an diesem Abend definitiv zu nichts mehr. Die ganze Folge kannst du aktuell noch in der ZDF-Mediathek sehen.