Markus Lanz: Bei dieser Aussage seines CDU-Gastes fällt ihm die Kinnlade runter – „Ernsthaft jetzt?“

Das derzeitige politische Beben nach dem Ampel-Aus ist auch am Dienstagabend (12. November) Thema im ZDF-Talk bei Markus Lanz.

Der Moderator holt sich nach der großen Debatte um einen vorgezogenen Termin für die Neuwahlen im kommenden Jahr CDU-Politiker Thorsten Frei in die Sendung. Doch was er im ZDF zu sagen hat, macht Markus Lanz stutzig. Der Moderator lockt seinen Gast mehrfach aus der Reserve.

Markus Lanz: CDU-Gast schockt Moderator

Nach dem Ampel-Aus vergangene Woche haben sich die Union und der Rest der Ampel darauf verständigt, die Bundestagswahl vorzuziehen. Sie soll nun am 23. Februar 2025 stattfinden. Bundeskanzler Olaf Scholz plant, noch vor den Weihnachtsfeiertagen die Vertrauensfrage zu stellen.

Einer, der dem Ganzen noch skeptisch gegenüber ist, ist CDU-Politiker Thorsten Frei. Als er am Dienstag von Markus Lanz auf die Vertrauensfrage angesprochen wird, betont er schnippisch, dass Olaf Scholz immer noch in der Machtposition sei, das Datum zu ändern. „Er stellt die Vertrauensfrage, niemand sonst!“

Das lässt den ZDF-Moderator aufhorchen, er fragt vorsichtig nach, ob es denn auch sein könne, dass Scholz noch mal zurückziehe. „Ich will es jedenfalls nicht ausschließen“, erklärt Frei und hat damit einen sichtlich irritierten Moderator vor sich, der es kaum glauben kann: „Ernsthaft jetzt?“

Markus Lanz lässt nicht locker

Thorsten Frei kontert: „Rechtlich ist es jedenfalls möglich und deswegen ist es für uns ja so ein entscheidender Punkt, dass zügig diese Vertrauensfrage gestellt wird.“ Für den CDU-Politiker ist das Datum für die Neuwahlen im Februar offenbar viel zu spät, er macht mehrfach deutlich, dass er sich einen früheren Termin gewünscht hätte. Ein gefundenes Fressen für Markus Lanz, der schließlich wissen will: „Warum dieser unglaubliche Druck?“

Druck gebe es laut Frei überhaupt nicht. Doch das reicht Lanz noch lange nicht. Er bohrt in gewohnter Manier weiter, drängt Thorsten Frei in die Ecke und erwähnt Friedrich Merz (CDU), der bei den Neuwahlen gute Chancen hat, neuer Bundeskanzler zu werden. Lanz: „Haben Sie Angst, dass der Vorsprung von Friedrich Merz (…) im Winter abschmilzt wie Butter an der warmen Wintersonne?“

Angst habe Frei und die CDU nicht, so der Politiker. Selbstsicher, was die Neuwahlen betrifft, ist er am Ende aber auch nicht und gibt in der Sendung klein bei: „Wir gehen nicht davon aus, dass das sozusagen ein ‚Home Run‘ wird, sondern selbstverständlich ist jede Wahl eine Riesen-Herausforderung.“

Die ganze Folge von Markus Lanz am Dienstag (12. November) kannst du dir noch in der ZDF-Mediathek anschauen. Weitere Gäste des Abends waren Journalistin Melanie Amann, Ökonomin Philippa Sigl-Glöckner und ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen.