Markus Lanz (ZDF): Hat Robert Habeck bei Tempo 130 gelogen? FDP-Frau mit brisanter Aussage

Im Bundestagswahlkampf setzten sich Grüne und SPD für ein generelles Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen ein. In den Sondierungsgesprächen mit der FDP konnten sie das aber nicht durchsetzen. Bei Markus Lanz erklärte Robert Habeck am Dienstag, dass sonst die Verhandlungen gescheitert wären. Aber ist das wirklich so?

In der Ausgabe von Markus Lanz am Mittwoch stellt FDP-Spitzenpolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Dinge anders dar. Haben die Grünen also ihr Herzensanliegen Tempo 130 einfach hergeschenkt?

FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei Markus Lanz. Foto: ZDF-Mediathek, picture alliance / Fotostand | Fotostand / Reuhl

Markus Lanz (ZDF): Hat Habeck bei Tempo 130 gelogen? FDP-Frau mit brisanter Aussage

Grünen-Chef Robert Habeck war bei Markus Lanz zum Streitpunkt Tempo 130 unmissverständlich. Die Frage sei in den Sondierungsgesprächen ausgiebig „durchdiskutiert“ worden. Man habe letztlich diese Forderung eingezogen, „weil das einer der Koalitionspartner nicht wollte und alles daran geknüpft hat“. Die FDP habe ihr Nein zum Tempolimit „sehr, sehr hart gestellt“.

Ist die Tempolimit-Behauptung von Robert Habeck bei Markus Lanz (ZDF)?

Wären sonst Ampel oder auch Jamaika geplatzt? Offenbar hat ZDF-Moderator Markus Lanz seine Zweifel daran. Als am Mittwoch FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann bei ihm zu Gast ist, fragt er nach: „Habeck sagte, dass angeblich ein gewisser Christian Lindner gesagt habe, Tempo 130, wenn das kommt, dann verlassen wir die Sondierung! War das so?“

Die Antwort der FDP-Frau, die im Parteivorstand sitzt und als mögliche Verteidigungsministerin gehandelt wird, verblüfft: „Das halte ich für ein Gerücht!“

Die Frage des Tempolimit sei „Schnee von gestern“, die im Wahlkampf medial hochgekocht worden sei, weil da jeder mitreden kann. Verkehrspolitisch würde es viele andere Baustellen geben, da dränge sich ein generelles Tempolimit als Priorität nicht auf.

Aber was ist nun mit der Aussage von Robert Habeck? „Herr Lanz, das glauben Sie jetzt nicht wirklich“, entgegnet sie dem ZDF-Moderator, als der erneut Klarheit will, ob die FDP den Grünen wegen dieser Streitfrage mit dem Aus der Verhandlungen gedroht habe.

„Ein Tempolimit 130 km/h spart 1,9 Millionen Tonnen CO2 ,und das ist in etwa so viel ,wie der Innerdeutsche Flugverkehr jedes Jahr verursacht.“#Lanz zu Robert #Habeck pic.twitter.com/bv3rFRJ02p — Nurder Koch (@NurderK) October 19, 2021

Dieser TV-Auftritt dürfte noch für Gesprächsstoff zwischen den Spitzen von FDP und Grünen sorgen.

Die ganze Folge von Markus Lanz mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann siehst du hier in der ZDF-Mediathek.