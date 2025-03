Markus Lanz: CDU-Politiker räumt ein – „Das war Wählertäuschung, was wir da gemacht haben“

In der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ herrscht wieder explosive Stimmung. Dabei sorgt das geplante Finanzpaket von Union und SPD für hitzige Debatten. CDU-Politiker Roderich Kiesewetter (61) und Grünen-Chef Felix Banaszak (35) stehen im Kreuzfeuer. Der Grund? Milliarden-Neuverschuldung und die umstrittene Schuldenbremse.

CDU-Chef Friedrich Merz steht unter Druck. Sein Wahlversprechen, die Schuldenbremse nicht anzurühren, wird als Wortbruch kritisiert. Bei Markus Lanz am Mittwochabend (12. März) räumt Kiesewetter ein: „Ich kann jeden verstehen, der sagt: ‚Das war Wählertäuschung, was wir da gemacht haben.’“

Markus Lanz: Polit-Zoff um Finanzpaket!

In typischer Lanz-Manier wird nachgebohrt. Seine Frage: Warum die SPD in den Sondierungsgesprächen „alles, aber wirklich alles durchgekriegt“ hat. Kiesewetter wehrt ab: „Ich glaube nicht, dass die SPD alles durchbekommen hat.“ Doch Lanz kontert scharf: „Die CSU und die SPD haben das Sagen!“ Der CDU-Mann bleibt cool, will nur eine stabile Regierung.

Doch Lanz gibt sich nicht zufrieden. Warum wurde Friedrich Merz „über den Tisch gezogen“? Kiesewetter widerspricht: „Er wurde nicht über den Tisch gezogen!“ Merz habe selbst entschieden, mehr Geld zu investieren. Dennoch kritisiert Kiesewetter: „Wir müssen für unsere Sicherheit Geld in die Hand nehmen, und es wäre für die Bevölkerung weitaus wichtiger gewesen, wenn wir das schon im letzten Jahr gemacht hätten.“

Die Ukraine, Digitalisierung, Staatsmodernisierung – all das hätte Priorität haben sollen, meint Kiesewetter. Doch Lanz lässt nicht locker. Er fragt, warum Kiesewetter nicht im Verhandlungsteam ist. Die Antwort: „Fragen Sie Merz.“ Und fügt überraschend hinzu: „Ich bin Opa und habe Zeit für meine Enkel nächste Woche.“ Lanz ist baff: „Hören Sie auf, Herr Kiesewetter!“