Markus Lanz (ZDF): Fiese Spitze! Kevin Kühnert trifft Lanz an seiner empfindlichen Stelle

Da haben sich zwei gefunden. Dass SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nicht auf den Mund gefallen ist, ist kein Geheimnis. Der 33-Jährige hat schon des Öfteren bewiesen, dass er dem knapp 21 Jahre älteren Markus Lanz durchaus gewachsen ist. Das zeigte der SPD-Mann auch am Mittwoch (29. März) wieder in der ZDF-Talkshow des 54-Jährigen.

Wie schon am Vorabend ging es in der Runde um das Thema Ein- und Nicht-Einbau von Gas- und Ölheizungen. Ein brisantes Thema, das Lanz am Dienstagabend (28. März) bereits mit Robert Habeck diskutiert hatte, nun aber noch einmal auf den Tisch kommen sollte. Schließlich scheut Kevin Kühnert ja keine Konfrontation. Und auf die ging Markus Lanz auch direkt ein.

Markus Lanz kassiert Spruch von Kevin Kühnert

„Die Kollegen von NTV haben heute eine sehr schöne Umfrage gemacht. Nämlich einfach mal die Frage gestellt: Haben Sie verstanden, was die Ampel da beschlossen hat?“, lachte der Moderator schon beim Vorlesen der Frage.

Kühnert dagegen konnte nur milde grinsen. Er ahnte wohl bereits, was da kommen würde. So antworteten lediglich 13 Prozent der Befragten mit „Ja, ich habe es verstanden“. Wie viele Menschen bei der Umfrage mitgemacht haben, verriet Lanz an dieser Stelle nicht, sei es drum … für einen Einstieg in die Sendung reichte es trotzdem.

„Wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen nicht verstanden haben, was Sie in dieser fast schon historischen Mammutsitzung besprochen haben?“, fragte er Kühnert. Der redete sich erst einmal heraus. Koalitionsausschüsse und ihre Ergebnisse seien nicht dafür da, dass im Anschluss das Papier, wie von einer Kanzel herab, verlesen werden würde. „Da muss jetzt natürlich auch in den nächsten Tagen, Sie haben es gestern Abend schon in der Sendung gemacht …“, erklärte der SPD-Politiker, als ihn Lanz unterbrach.

Kevin Kühnert witzelt über Lanz‘ Einschaltquoten

„Offensichtlich ohne Erfolg“, grinste der Moderator und kassierte direkt eine Spitze zurück. „Oder die Einschaltquoten müssen höher werden“, entgegnete Kühnert. Das konnte Lanz nicht auf sich sitzen lassen: „Ne, die waren gut, die waren sehr gut.“

Wie dem auch sei: Der Beschluss müsse nun natürlich in Alltagsdeutsch übersetzt und an vielen Stellen auch noch konkretisiert werden, so der 33-Jährige. Na, da sind wir ja mal gespannt.