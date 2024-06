Markus Lanz mit Politik-Gast im Clinch – „Das ist nicht fair“

Der Schock nach der Europawahl am Sonntag (9. Juni) sitzt auch am Mittwoch (12. Juni) noch tief. Die rechten Parteien erhielten in der EU an Zuwachs, vor allem die Alternative für Deutschland (AfD) holte in Deutschland verhältnismäßig viele Stimmen ein.

So ist der Rechtsruck in Europa am Mittwoch auch Thema in der Talkrunde von Markus Lanz im ZDF. Mit CSU-Politiker Manfred Weber kommt es gleich zu Beginn zu einem unangenehmen Schlagabtausch.

Markus Lanz: Kritik nach Europawahl

Nach der EU-Wahl ist vor der Selbstkritik – das weiß auch Markus Lanz. Von CSU-Politiker Weber, der auch Chef der europäischen Konservativen (EVP) im EU-Parlament ist, möchte der Moderator wissen, warum die klassischen Parteien im Gegensatz zum Beispiel zur AfD so viele Stimmen einbußen mussten – und ob die viel beschworene „Brandmauer gegen Rechts“ auch im Hinblick auf mögliche Koalitionsbündnisse noch steht.

„Wir haben das Migrationsthema zu lange unterschätzt“, gibt der EVP-Vorsitzende unumwunden zu. Vor allem die Grünen sollen sich demnach geweigert haben, „diese Probleme vernünftig zu lösen“ – deshalb haben sie europaweit Stimmen verloren.

Als besseres Beispiel erwähnt Manfred Weber die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die bereit sei, „einen europäischen Kompromiss mitzutragen.“ Allerdings gilt deren Partei auch als rechtsextrem.

Markus Lanz: Gast wehrt sich gegen Fragen

Grund genug für Markus Lanz, den Politiker auf die oft betonte „Brandmauer gegen rechts“ anzusprechen. Nach der Reihe geht er rechtspopulistische Politiker durch, wie zum Beispiel Geert Wilders und fragt, ob die EVP bei der Wahl von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin mit solchen Personalien kooperieren würde.

Mehr Themen:

„Darf ich mal die Frage stellen, um was es bei diesen taktischen Fragen geht?“, wehrt sich Manfred Weber plötzlich. „Das sind keine taktischen Fragen“, hält Lanz dagegen. Doch Weber bleibt hart: „Doch, weil was die Menschen interessiert, ist was ganz anderes.“

Die ganze Diskussion kannst du in der Markus Lanz-Ausgabe in der ZDF-Mediathek nachschauen.