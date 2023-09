Markus Lanz provoziert Gast: „Das fragt sich eben genau keiner“

Dass dieser Abend nicht leicht für ihn werden würde, das hätte sich Konstantin Kuhle eigentlich schon beim Blick auf die Gästeliste denken können. So hatte Markus Lanz neben dem Fraktionsvize der FDP noch die Direktorin des „Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums“, Katrin Böhning-Gaese, den Wirtschaftsexperten der „Zeit“, Marc Widmann und Deutschlands Klimaaktivistin Nummer eins, Luisa Neubauer, eingeladen.

Doch auch Markus Lanz ließ schon zu Beginn der Sendung keine Möglichkeit ungenutzt, dem FDP-Politiker den ein oder anderen Spruch zu drücken. Schon die Begrüßung ist eine kleine Provokation. Inwiefern? Lest selbst.

Markus Lanz provoziert FDP-Politiker Kuhle

„Aber natürlich hat die junge Generation im Moment vor allem seine FDP im Blick, wenn es um die Frage geht, warum geht so wenig voran. Luisa Neubauer sagte dazu dieser Tage: ‚Christian Lindner wollte ja lieber nicht regieren, als schlecht regieren. Und ich frage mich, warum die FDP das jetzt nicht mehr beherzigt.‘ Das ist böse“, lacht Lanz. Und weiter: „Er hält dagegen und sagt: ‚Ich frage mich, ob es in diesem Land gerade überhaupt eine Mehrheit gibt für Klimaschutz. Die Leute sind unglaublich wütend und sie haben ganz andere Sorgen.‘ Welche das sind, darüber wollen wir sprechen.“

Gesprochen wurde dann aber erst einmal über etwas anderes. „Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, über das wir gerade sprechen, Herr Kuhle, muss ich Sie fragen: Sie haben nach der Leichtathletik-WM einen rausgehauen, ne? Sie erinnern sich? Ich zitiere mal: ‚Angesicht des schlechten Abschneidens der deutschen Mannschaft bei der Leichtathletik-WM in Budapest wird klar, Abschaffung der Leistungsmessung bei den Bundesjugendspielen ist falsch. Die Kultusminister der Länder sollten den bisherigen Modus der Bundesjugendspiele beibehalten.‘ Warum sind plötzlich die Bundesjugendspiele so ein Thema?“, wollte Lanz wissen.

Er glaube, dass wir in der Gesellschaft gerade erleben, dass viele Menschen sich fragen würden, welchen Wert Spitzenleistungen überhaupt noch in der Gesellschaft hätten. Ein Verzicht auf die Leistungsmessung würde da nicht zuträglich sein. Im Gegenteil, es schade nicht, so Kuhle, wenn man für Spitzenleistungen belohnt würde.

Markus Lanz über die Bundesjugendspiele

„Sie haben da einen richtigen Nerv getroffen. Das Thema geht gerade richtig hoch. Diese Diskussion um die Bundesjugendspiele. Weil die Leute denken, jetzt werden die Bundesjugendspiele abgeschafft, und Deutschland geht endgültig den Bach runter“, insistierte Markus Lanz.

FDP-Politiker Konstantin Kuhle bei Markus Lanz. Foto: Screenshot ZDF

Das stimme ja nicht, so Kuhle. Es gehe nur darum, dass in den ersten Klassenstufen nicht mehr konkret ausgewiesen werden dürfte, wer beispielsweise der schnellste Läufer sei. „Ich frage mich, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, und in eine Richtung geht, die eigentlich mit der Realität wenig zu tun hat“, wird Kuhle deutlich.

Doch warum sei das Thema so wichtig, dass sich ein prominenter Politiker der FDP dazu äußere, wollte Lanz ganz provokativ wissen. Er sei für Sportpolitik zuständig, entgegnete Kuhle. Zudem frage sich die ganze Republik, so der FDP-Mann, warum das Thema keine Rolle spiele.

„Sehen Sie, das fragt sich eben genau keiner“, konterte Lanz dann und lachte laut. Doch, so Kuhle. Schließlich habe das Thema einen Nerv getroffen und das auch bei Markus Lanz. Ein starker Konter.