Markus Lanz: ZDF-Moderator platzt wegen Elon Musk der Kragen – „Muss man den hofieren?

TV-Talkmaster Markus Lanz nimmt in seiner ZDF-Sendung bekanntlich des Öfteren kein Blatt vor den Mund. Am Dienstagabend (14. Januar) schießt der ZDF-Star in seiner Sendung nun gegen einen Mann, den die ganze Welt kennt: Elon Musk.

Der in Südafrika geborene Tech-Milliardär, der mittlerweile die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, bekennt sich öffentlich zur AfD, führte sogar ein Live-Gespräch mit Parteichefin Alice Weidel auf seiner Plattform X.

Markus Lanz geht das gehörig gegen den Strich.

Markus Lanz wettert gegen Elon Musk

In der ZDF-Sendung schießt er deshalb gegen seinen Gast Jörg Urban. Zum AfD-Politiker sagt er: „Ich finde es ein Problem, wenn Ihre Parteichefin sich sehr darüber einig ist, wie katastrophal die Zustände in Deutschland sind, im Gespräch mit einem, der die eigene Katastrophe direkt vor der Haustür hat!“

Lanz verweist auf die in den USA „Tausenden Obdachlosen in Zelten, mit Fentanyl und anderen Drogen hängenden Menschen, die dahinvegetieren.“ Er wirft dem Milliardär vor, dem Rest der Welt erklären zu wollen, „dass weniger Staat besser ist als mehr!“

Schließlich sei Amerika das reichste Land der Erde, habe aber mehr Armut als jede andere Demokratie, so der Talkmaster weiter.

Markus Lanz: „Muss man den hofieren?“

Lanz platzt bei dem Gedanken an den SpaceX-Gründer ganz offensichtlich der Kragen: „Muss man einem Menschen, der so viel Geld verdient und ständig erklärt, er muss gar keine Steuern zahlen, und der die eigene soziale Frage so hart vor der eigenen Haustür hat, ernsthaft so eine Bühne geben? Muss man den hofieren?“

Lanz‘ Gast Jörg Urban kann der Kritik des ZDF-Stars nicht ganz so viel abgewinnen und verteidigt Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Das Sozialsystem in Amerika sei viel schlechter als das in Deutschland, und zwar schon, bevor Elon Musk in den Vordergrund getreten sei. Man könne deshalb nicht sagen, dass er schuld an Amerikas Zuständen sei. Im Gegenteil, seine Meinung lautet: „Elon Musk hat die Meinungsfreiheit entdeckt.“

Auf einen gemeinsamen Nenner kommen Urban und Markus Lanz an diesem Abend definitiv nicht mehr.