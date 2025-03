Markus Lanz: Zuschauer ertragen es nicht mehr – „Absurd“

Bei Markus Lanz dominierte am Dienstagabend (18. März) vor allem ein Thema: Tesla-Chef Elon Musk. Der Multimilliardär sorgte in der ZDF-Sendung für heiße Diskussionen.

Genau das macht einige Zuschauer jetzt aber wütend. Sie wettern öffentlich gegen Markus Lanz.

Markus Lanz spricht über Elon Musk: Es gibt heiße Diskussionen

Die einen mögen ihn und seine Innovationen, die anderen sehen ihn mittlerweile als eine Gefahr: Spätestens seit Elon Musk aktiv im Weißen Haus unter US-Präsident Donald Trump mitmischt und auf seiner Social-Media-Plattform X zum Teil aggressive Aussagen postet, steht der SpaceX-Unternehmer massiv in der Kritik.

Lanz‘ Gast Herbert Diss (Ex-VW-Chef) kennt Musk persönlich. In der ZDF-Sendung sagt er über ihn: „Elon Musk ist sicherlich getrieben von dem Willen, die Welt zu verändern – in seinem Sinne Macht anzuhäufen.“ Außerdem bezeichnet er ihn als ein „Energiebündel“ und sehe ihn als „großen technischen Innovator“, doch „heute muss man ihn, glaube ich, auch sehen als Teil dieses neuen Amerikas.“

Journalist Sönke Iwersen stellt klar: „Niemand würde bestreiten, dass Herr Musk ein genialer Erfinder ist.“ Doch er warnt vor seiner politischen Macht: „Jetzt ist Musk in einer Position, wo er genau die Behörden beschneiden kann, die ihn kontrollieren sollen.“

Markus Lanz selbst zitiert Elon Musk in der Talkshow, der jüngst sagte: „Die fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation ist Empathie.“ Für Lanz eine Farce: „Ich dachte immer, das wäre ein Teil unserer Stärke!“

Markus Lanz: Zuschauer auf 180

Für einige ZDF-Zuschauer besteht die Farce aber an ganz anderer Stelle: Sie sind auf 180, weil Elon Musk in der Sendung so großen Raum fand, in der ihrer Meinung nach ein wichtiges Thema aber fehlte.

Am Dienstag wurde im Bundestag eine historische Entscheidung getroffen. Der Bundestag stimmte einer Lockerung der Schuldenbremse zu sowie zwei Finanzpaketen in Höhe von einer Billion Euro.

Auf Elon Musks Plattform X kommentieren einige Zuschauer wutentbrannt:

„Da findet heute im Deutschen Bundestag ein historisches Rumpfuschen am Grundgesetz statt, von bereits abgewählten Mehrheiten beschlossen, und was macht Markus Lanz in seiner Sendung? Er spricht über Elon Musk!“

„Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Habe deshalb eben bei X nach ‚Lanz‘ gesucht, nur um zu sehen, ob ich die Einzige bin, die das so absurd findet.“

„Es muss immer abgelenkt werden.“

„Das muss man sich einmal vorstellen: Nach einem solchen Tag im missbrauchten alten abgewählten Parlament und den dadurch für uns gravierenden Veränderungen mit neuen Schulden von weit über 1 Billion, findet dieses Thema bei Markus Lanz heute nicht statt. Stattdessen wird über Trumps und Elon Musks Psyche hergezogen, was jedoch hier keinen nach diesem heutigen Tag interessiert! Nichts über das, was uns jetzt umtreibt.“

