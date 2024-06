Markus Lanz vollkommen entgeistert: „Jetzt ernsthaft?“

Der Fußball hat auch bei Markus Lanz Einzug gehalten. Nachdem am Mittwoch bereits CSU-Chef Markus Söder den Weg ins ZDF-Studio gefunden hatte, waren am Donnerstagabend (20. Juni 2024) CDU-Politiker Herbert Reul, Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger, Ex-Nationalspielerin Katja Kraus und Sportjournalist Philipp Köster zu Gast im ZDF-Studio.

Und vor allem Letzterer sollte Markus Lanz schon direkt zu Beginn der Sendung die Fassungslosigkeit ins Gesicht treiben. Worum es ging? Natürlich um König Fußball und eine der Mannschaften, die man ohne große Übertreibung zum EM-Titelfavoriten erheben darf: Spanien.

Fußballtalk bei Markus Lanz

Die hatten am Abend Italien komplett dominiert, allein der Chancenwucher hatte dafür gesorgt, dass die Italiener nur mit einem Gegentor vom Platz gegangen waren. Einer der Aspekte für die Dominanz der Spanier: Die mannschaftliche Geschlossenheit und Lamine Yamal. Der 16-Jährige gilt als eines der größten Talente seines Landes, vielleicht sogar der ganzen Fußballwelt. Klar, dass sein Heimatverein, der FC Barcelona, da potenzielle Ablösesummen aufruft, die fernab von Gut und Böse liegen.

„Da muss man tatsächlich sagen, das ist beeindruckend, wie der zwei Sachen kombiniert, die eigentlich nicht zusammenpassen. Nämlich so eine Unbekümmertheit und andererseits eine wahnsinnige Abgeklärtheit, als wenn er schon 300 Spiele auf dem Buckel hätte“, erklärt Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins „11 Freunde“.

Eine Milliarde für einen Fußballer?

Wie viel er gerade wert sei, wollte Markus Lanz daraufhin wissen. „Es heißt, dass Barcelona ihn nur für eine Milliarde gehen lassen will. Möglicherweise wird man nochmal verhandeln müssen“, grinst der Fußballfachmann. Doch so recht konnte Lanz das nicht glauben.

„Eine Milliarde? Jetzt als Ablöse oder wie?“, hakte er nach. Ja, so Köster, man wolle wohl bei Barca den neuen Messi aus ihm machen, es sei aber auch eine „Hausnummer, die nicht mehr völlig absurd ist im internationalen Profifußball“, so Köster.

Zahlen, die Markus Lanz völlig zu entgeistern scheinen: „Jetzt ernsthaft?“ Er habe es so gelesen, so Köster. Na, dann sind wir ja mal gespannt, was sich da noch so tut. Spielt Lamine Yamal dieser Tage weiter so gut, dürfte er zumindest nicht günstiger werden.