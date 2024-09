Markus Lanz spricht mit Trump-Fan – und erlebt sein blaues Wunder

Er ist einer der beliebtesten Talkmaster des Landes: Markus Lanz. Doch der ZDF-Star sitzt nicht nur im heimischen Studio. Immer mal wieder begibt sich Lanz auch in die Lebenswirklichkeit der Menschen.

So auch in der neuen ZDF-Doku „Markus Lanz – Amerika ungeschminkt“. Für die Reportage ist Lanz kurz vor der Präsidentschaftswahl in die USA gereist, traf sich dort mit Menschen, die bald mitentscheiden dürfen, wer künftig die Geschicke der Vereinigten Staaten von Amerika lenken darf.

Markus Lanz ist in den USA unterwegs

Unter anderem reiste Markus Lanz dafür nach Pennsylvania, einem der sieben Swingstaates in denen die Wahl entschieden wird. Lanz traf dort auf eine Gruppe Frauen, die sich voll und ganz für Donald Trump einsetzen. Mit seiner Art kam der 55-Jährige dort aber alles andere als gut an.

So traf er auf Lokalpolitikerin Leslie Rossi, eine überzeugte Trump-Anhängerin. Und die fand die zum Teil provokanten Fragen des Moderators alles andere als unterhaltsam. Auf ihre Aussage, dass Donald Trump der fleißigste Präsident sei, den die USA je gehabt hätten, reagierte Lanz nur mit einem dezent verwunderten „Wirklich?“.

Und auch seine Aussage, er würde viel Zeit damit verbringen, fernzusehen, kam bei Rossi und ihren Mitstreiterinnen nicht gut an. „Es ist recht einfach für dich, so etwas Dämliches rauszuhauen wie: Er sieht fern. Das ist mir sowas von egal“, erwiderte Rossi, „was für eine dämliche Unterhaltung. Willst du nun über echte Themen reden, oder über Blödsinn?“

Markus Lanz: „Die Trump-Ladys schaffen mich“

Ein hartes Stück Arbeit für Markus Lanz. „Die Trump-Ladys schaffen mich. Jede Form von Kritik wird direkt als Majestätsbeleidigung empfunden. Nur Lob und Bewunderung für ihr Idol sind erlaubt. Ein Leben in der Bubble“, fasst der Moderator die Unterhaltung zusammen.

Das ZDF zeigt die Dokumentation „Markus Lanz – Amerika ungeschminkt“ am 1.Oktober 2024 um 22.15 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek ist sie ebenfalls ab dem 1. Oktober um 22.15 Uhr abrufbar.