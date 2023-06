Die Landtagswahl in Thüringen sorgte für ein Beben in Deutschland! AfD-Bewerber Robert Sesselmann konnte sich bei der Stichwahl im Kreis Sonneberg durchsetzen und ist jetzt als Landrat im Einsatz. Es ist ein Thema, das viele beschäftigt und auch bei Markus Lanz am Dienstag (27. Juni) zur Sprache kam.

Einer seiner Gäste geriet dabei zunächst ins Kreuzfeuer und pfefferte dann knallhart gegen ZDF-Moderator Markus Lanz zurück.

Markus Lanz wird CDU-Politiker Jens Spahn deutlich

Es geht um CDU-Politiker Jens Spahn, der eine klare Meinung zu dem Wahlergebnis hat. „Muss uns das umtreiben? Ja. Gerät deswegen die Republik ins Wanken? Nein“, so Spahn. Man müsse das Wahlergebnis in Relation sehen, auch mit Blick auf die Themen. Die sieht Lanz als Kultur-Kampf, an dem auch Spahn in gewisser Form beteiligt ist.

Werbeverbote für bestimmte Lebensmittel, Heizungsgesetz, Regelungen zum Fleischkonsum – einverstanden ist Spahn damit jedenfalls nicht. „Das ist für mich mehr Kultur-Verteidigung, dass man einfach sagt, es gibt eine breite Mehrheit, eine Mitte in diesem Land, die einfach Respekt verdient. Ich sehe im Moment nicht nur nichts vom Kanzler, ich sehe schon mal gar nichts von Respekt gegenüber Millionen Lebensentwürfen, Lebensleistungen und Ansichten, die Menschen haben.“

Jens Spahn wettert gegen ZDF-Sendungskonzept

Dann geht’s den Grünen an den Kragen und Spahn schlägt vor: „Geben Sie mir mal eine Sendung Zeit mit ihnen, um das Grünen-Wahlprogramm durchzugehen.“ Lanz antwortet: „Sie wollen eine Kraft der Mitte sein und Sie haben doch gerade auch eine riesige Verantwortung in diesem Land. Sie entscheiden doch maßgeblich darüber mit, ob Sie genau diesen Sound, der zu diesen Wahlergebnissen führt, befeuern, oder ob Sie sagen, wir sollten eine mäßigere Stimme sein.“

Klimaforscher Mojib Latif kann Lanz nur beipflichten. Er würde sich wünschen, Spahn und seine Parteikolleginnen und Kollegen würden mit ihrer Wortwahl nicht in die gleiche Kerbe schlagen wie die AfD. Nach dieser doppelten Konfrontation ist Spahn sichtlich auf 180. Und wird deutlich. „Ich widerspreche vehement der These, dass die politische Auseinandersetzung, über Themen wie die Heizungsgesetzgebung und das, was wir dazu sagen, irgendwie dazu führt, dass es solche Wahlergebnisse gibt.“

Als Lanz eingreifen will, speist Spahn ihn ab mit den Worten: „Ne, jetzt warten wir mal kurz“. Es sei die Bundesregierung, die alle mit ihrer Gesetzgebung überfordere. Dann richtet sich seine Kritik plötzlich explizit gegen die ZDF-Show und die allgemeine Sendungspolitik der Medien in jüngster Vergangenheit. „Ich würde übrigens mal bevorzugen, nicht eine Sendung nach der anderen über die AfD zu machen. Vielleicht sollten wir weniger über die Höcke-Partei reden und etwas mehr über die Themen, aber bitteschön. Ich glaube nämlich am Ende macht das vor allem sie noch stärker, dass wir den ganzen Tag uns nur mit denen beschäftigen.“

